Ballad of Songbirds & Snakes ultrapassa US$ 100 milhões, US$ 200 milhões em bilheteria

Lionsgate

Atualizada: Padrões que devemos celebrar enquanto o mercado parece se recuperar após o duplo golpe que marginalizou as bilheterias: Lionsgate’s Jogos Vorazes: Canção dos Pássaros Canoros e das Cobras Ele ultrapassou a marca de US$ 100 milhões nas bilheterias nacionais ontem, em seu 11º dia de lançamento. Aqui também tivemos o filme ultrapassando US$ 100 milhões no exterior ontem, então esse é um total global Pássaros canoros e cobras São 200 milhões de dólares.

O filme é o segundo da Lionsgate este ano depois daquele John Wick: Capítulo 4 Para ultrapassar a marca do século, essa imagem faz isso em oito dias. Pássaros canoros e cobras É também o 23º filme em 2023 a ultrapassar US$ 100 milhões. No ano passado, 2022, houve apenas 18 filmes arrecadando US$ 100 milhões.

ontem, Pássaros canoros e cobras Arrecadou US$ 1,9 milhão, um desconto de 71% em relação aos US$ 6,6 milhões de domingo. Francis Lawrence dirigiu uma prequela. O quarto filme da diretora da série de Suzanne Collins, que surpreendeu no fim de semana de Ação de Graças, ficando em primeiro lugar com US$ 29 milhões por 3 dias e US$ 42,2 milhões por 5 dias, superando a estreante Disney. ele deseja (US$ 31,6 milhões) e produção original da Apple Napoleão (US$ 32,7 milhões).

Embora fontes da indústria esperem Pássaros canoros e cobras Caiu -55% em seu terceiro fim de semana, com um faturamento bruto de cerca de US$ 13 milhões em três dias, sem contar o impulso do filme, embora a AMC Renascença: um filme de Beyoncé Chega aos cinemas. As vendas antecipadas do último filme são muito baixas, nas proximidades de História do lado oeste E nas terras altas, Então não seria um choque se Pássaros canoros e cobras Ele conquista o primeiro lugar pela terceira vez consecutiva. Não coloque todas as suas fichas em Beyoncé. As estimativas para o documentário do concerto caíram para US$ 15 milhões, e podem ser ainda mais baixas.

Mais em ervas daninhas Pássaros Canoros e Cobras: Jogos Vorazes – Tordo Parte 2 Caiu -49% entre o fim de semana de abertura e a janela de três dias da Black Friday. Pássaros canoros e cobras Ele teve uma posição melhor em -35%. postar quadro de sexta-feira negra, Tordo Parte Dois Diminuição -63%.

atualmente, Pássaros canoros e cobras Ele está 15% atrás do segundo Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald Filme, Um Harry Potter The Spinoff, que em 11 dias arrecadou US$ 118,1 milhões. Este filme da Warner Bros. terminou com US$ 159,6 milhões. Dado o que isso diz jogos Vorazes Os filmes acontecem durante toda a temporada de férias, então não seria uma surpresa Pássaros canoros e cobras Finais acima de US$ 150 milhões. O filme custou mais de US$ 100 milhões antes dos custos de marketing.