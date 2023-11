Os filhos de Aretha Franklin receberam os imóveis depois que o testamento entre as almofadas do sofá foi considerado válido

As quatro propriedades de propriedade de Aretha Franklin no momento de sua morte serão divididas entre seus quatro filhos meses depois que um júri determinou que um testamento de 2014 escrito por Aretha Franklin e encontrado entre as almofadas de seu sofá substitui um testamento manuscrito de 2010 trancado em um cofre. .

O juiz que supervisiona os bens de Franklin diz que segue o testamento de Franklin de 2014 e designou os bens aos filhos da falecida estrela.

O testamento foi encontrado depois que a sobrinha do cantor de “Respect”, Sabrina Owens, procurou documentos em sua casa no subúrbio de Detroit depois que o testamento foi encontrado. Franklin morreu de câncer no pâncreas Em 2018 sem testamento oficial.

O filho de Franklin, Kecalf Franklin, receberia a propriedade onde os testamentos foram encontrados. Foi avaliado em US$ 1,1 milhão em 2018, mas seu valor aumentou. Seu filho Edward Franklin receberá outro patrimônio de um testamento de 2014, e Ted White II, que ela compartilhou com o empresário musical Ted White, também recebeu um patrimônio vendido por meio de seu patrimônio por US$ 300 mil.

“Teddy está pedindo o produto da venda”, disse o advogado de Kecalf Franklin, Charles McKelvey, sobre a propriedade herdada de White, que foi vendida antes que os testamentos fossem encontrados. O branco foi o preferido Será 2010.

Kecalf e Edward argumentaram que o testamento de 2014 deveria substituir o testamento de 2010.

Um quarto patrimônio, avaliado em mais de US$ 1 milhão, provavelmente será vendido e os lucros divididos entre seus quatro filhos, incluindo Clarence Franklin, que mora em uma casa de repouso, depois que um juiz decidiu que os testamentos não deixavam claro qual filho deveria herdar.

“Este foi um passo importante. Reduzimos as questões restantes”, acrescentou McKelvey.

A descoberta dos dois testamentos manuscritos meses após a sua morte levou a uma disputa entre as crianças sobre o que a mãe queria fazer com os seus bens imóveis e outros bens.

Em ambos os testamentos, Franklin diz que seus quatro filhos dividirão a renda proveniente de seus direitos musicais e de publicação. Mas na edição de 2014, Kecalf Franklin foi nomeado executor testamentário. White foi nomeado executor na edição de 2010.

Outra cláusula em seu testamento de 2010, afirmando que Kecalf, 53, e Edward, 64, “devem frequentar aulas de administração e obter um certificado ou diploma” para se beneficiarem de seu patrimônio, foi retirada do testamento de 2014.

O testamento de 2014 às vezes era difícil de ler e incluía rabiscos e um rosto sorridente em sua assinatura.

“Ela iria usar a cozinha e a sala de estar – era isso”, Owens testemunhou anteriormente sobre como ela encontrou o testamento de 2014. “Então, quando cheguei ao sofá, levantei o travesseiro mais à direita e havia três cadernos.”

