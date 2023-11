Atualizações ao vivo: Guerra entre Israel e Hamas, trégua em Gaza, libertação de reféns e prisioneiros

A trégua entre Israel e o Hamas entrou no seu quarto e talvez último dia, e há uma pressão crescente sobre ambos os lados para prolongar a cessação dos combates.

Desde sexta-feira, o Hamas até agora 58 reféns libertadosIsrael libertou 117 prisioneiros palestinos de suas prisões.

Mas embora Israel e o Hamas possam estar dispostos a prolongar a trégua, fazê-lo será repleto de dificuldades.

Problemas logísticos: Nem todas as cerca de 240 pessoas transferidas para Gaza durante o ataque de 7 de Outubro a Israel são ou foram filiadas ao Hamas, o grupo armado que lançou o ataque. Mais de 40 reféns Uma fonte diplomática familiarizada com as negociações disse à CNN que os palestinos estão detidos por outros grupos que não o Hamas.

A CNN informou anteriormente que entre 40 e 50 reféns foram feitos Jihad Islâmica Palestina Ou outros grupos armados.

O acordo de trégua exige que o Hamas – e não qualquer outro grupo – entregue os reféns em troca da libertação dos prisioneiros palestinianos. Assim, mesmo que o Hamas estivesse disposto a prolongar a trégua, poderia ter dificuldade em localizar reféns adicionais. Coordenar a sua libertação também pode ser difícil, uma vez que as comunicações em Gaza se deterioraram devido aos ataques aéreos israelitas.

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani – que ajudou a intermediar o acordo inicial – disse… Tempos Financeiros Qualquer prolongamento dos combates depende da capacidade do Hamas de encontrar mais reféns.

“Se conseguirem mais mulheres e crianças, haverá uma prorrogação”, disse Al-Thani, acrescentando que um dos objetivos da trégua é que o Hamas “procure o resto dos desaparecidos”.

Problemas estratégicos: A prorrogação da trégua em troca da libertação de mais reféns também poderia colocar problemas estratégicos tanto para Israel como para o Hamas.

Para o Hamas, manter reféns representa a única vantagem real que tem sobre Israel. A promessa de libertar os reféns foi a única coisa que fez Israel recuar durante sete semanas de combates.

O Hamas poderá em breve aumentar o seu preço, exigindo um prolongamento da cessação dos combates, ou um aumento no número de prisioneiros palestinianos libertados, em troca da libertação dos reféns israelitas. Provavelmente haverá um limite para o número de reféns que o Hamas poderá querer libertar, uma vez que não estará disposto a abrir mão da sua influência sobre Israel.

Para Israel, o Acordo de Armistício permitiu-lhe tomar medidas para alcançar um deles Objetivos de guerraGarantir a libertação de reféns israelenses. Mas prolongar ainda mais a trégua poderia tornar mais difícil alcançar o seu objectivo final na guerra – a destruição do Hamas.

A libertação de todos os reféns acaba por ser um objectivo de guerra mais importante do que a derrubada do Hamas, de acordo com um inquérito aos israelitas conduzido pela Organização para a Libertação da Palestina. Iniciativa para a Democracia de Israel Antes do anúncio do acordo de armistício na semana passada. Mas o governo israelita confirmou que está empenhado em alcançar ambos os objectivos.

Todos os dias há uma pausa nos combates que dá ao Hamas mais tempo para se reagrupar, antes da potencial expansão dos combates em Israel. Sul da Faixa de Gaza. Ao abrigo do acordo de trégua inicial, Israel e os Estados Unidos concordaram em parar os voos de vigilância com drones sobre Gaza – o que Israel fez. Relutante em fazer issoPorque isso significa perder o controle dos movimentos dos combatentes do Hamas.

Assim, embora a extensão da trégua possa promover um dos objectivos de guerra de Israel, atrasa e talvez frustre o outro.

Becky Anderson, da CNN, contribuiu com reportagens para esta publicação.