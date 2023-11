O Iémen, controlado pelos rebeldes Houthi, disparou mísseis balísticos contra um contratorpedeiro norte-americano que respondia a um ataque a um navio-tanque comercial.

CNN

Os militares dos EUA anunciaram no domingo que dois mísseis balísticos foram disparados do Iémen, que é controlado pelos rebeldes Houthi, contra um navio de guerra americano no Golfo de Aden, depois de a Marinha dos EUA ter respondido a um pedido de socorro de um navio-tanque comercial apreendido por homens armados.

O Comando Central dos EUA disse num comunicado que o navio-tanque, denominado Central Park, transportava um carregamento de ácido fosfórico quando a sua tripulação pediu ajuda “eles foram atacados por um grupo desconhecido”. declaração.

O contratorpedeiro de mísseis guiados USS Mason e os navios aliados da força-tarefa antipirataria que opera no Golfo de Aden e na costa da Somália responderam ao pedido de ajuda e “exigiram a libertação do navio” após a sua chegada. Comando Central disse.

A declaração acrescentava: “Al-Maison perseguiu os agressores, o que levou à sua eventual rendição”, sem identificar os agressores.

Horas depois, à 1h41, horário local, na manhã de segunda-feira, dois mísseis balísticos foram lançados de áreas controladas pelos rebeldes Houthi no Iêmen “em direção à localização geral” do USS Mason e do Central Park, disse o comunicado.

O comunicado dizia: “Os mísseis pousaram no Golfo de Aden, a cerca de dez milhas náuticas dos navios”.

O Mason estava terminando sua resposta ao pedido de socorro do Central Park no momento do lançamento do míssil. Ela acrescentou que não houve danos ou ferimentos no Central Park ou em Mason como resultado.

Um comunicado da Zodiac Maritime, que opera o Central Park, no domingo disse que o navio químico com bandeira da Libéria estava seguro e “toda a tripulação, navio e carga estão ilesos”.

O petroleiro parece ter ligações com uma empresa israelense; zodíaco marinho Blogueiro Como subsidiária da Ofer Global do bilionário israelense Eyal Ofer, embora o porta-voz da Zodiac Maritime, Jani Jarvinen, tenha dito no domingo que a Zodiac “não é propriedade da Ofer Global”.

A segurança do domínio marítimo é “essencial para a estabilidade regional”, disse o general Eric Kurella, comandante do Comando Central dos EUA, no comunicado no domingo.

“Continuaremos a trabalhar com aliados e parceiros para garantir a segurança das rotas marítimas internacionais”, disse Kurella.