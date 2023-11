Os primeiros testemunhos esclarecem as condições vividas pelos reféns israelenses detidos pelo Hamas

CNN

Por mais de seis semanas, condições que Captura de reféns israelenses Os detidos pelo Hamas em Gaza são praticamente desconhecidos do mundo exterior.

Mas o testemunho de alguns Os reféns foram libertados Estas imagens tiradas pelo grupo armado nos últimos dias começaram agora a surgir, dando um vislumbre das suas vidas no cativeiro após o ataque brutal do Hamas a Israel em 7 de Outubro.

Aqueles que falaram das suas experiências descreveram que viviam com recursos limitados, enquanto bombas caíam sobre as suas cabeças. Alguns deles sabiam, ao longo do seu tempo como reféns, que membros da sua família ou amigos tinham morrido no dia do ataque do Hamas, enquanto outros ficaram sem qualquer prova da sua segurança.

Adva Adar, cuja avó de 85 anos, Yaffa, estava entre as libertadas na primeira troca de reféns com detidos palestinos, disse que sua família foi “pedida para deixar (Yaffa) compartilhar o que ela se sente confortável em compartilhar, e não pedir muito. de dinheiro.” Perguntas para que ela não se sinta obrigada (a responder) ou que não seja demais para ela.

Adva disse que a sua avó perdeu peso durante a provação e outros reféns revelaram que havia pouca comida disponível para os detidos.

Arroz e pão



Os reféns libertados Keren Monder, sua mãe e seu filho de 9 anos sofreram durante dias comendo nada além de pão pita durante seu cativeiro, disse Merav Mor Raviv, seu primo, a repórteres no domingo.

Mor-Raviv disse que Monder e sua mãe perderam entre seis e oito quilos de peso devido à falta de alimentação regular, acrescentando: “Eles comiam, mas não regularmente”.

Ela acrescentou que a dieta deles em cativeiro inclui muito arroz e pão.

Após os ataques militares israelitas e o ataque terrestre a Gaza, a Faixa testemunhou uma tensão extrema Crise humanitária. A maioria das pessoas na região concentra-se no básico: encontrar abrigo, fugir dos combates e obter comida e água.

Durante os primeiros três dias da trégua, o Hamas Lançado Um total de 58 reféns, a maioria deles mulheres e crianças, foram feitos, e Israel libertou 117 prisioneiros palestinos.

Fátima Shabir/AFP Um comboio da Cruz Vermelha transportando reféns israelenses e estrangeiros parte da Faixa de Gaza para o Egito no domingo.

Para alguns deles, as condições eram administráveis. Rongaron Wichanguin, irmã do refém tailandês libertado Phitun Phum, disse no sábado que seu irmão parecia estar com boa saúde depois que o Hamas o libertou em um acordo separado.

“Seu rosto estava muito feliz, ele parecia bem. Ele disse que não havia sido torturado ou abusado e estava bem alimentado.” Ela acrescentou: “Parece que ele só ficou em uma casa, e não no túnel”.

No entanto, vários reféns foram levados ao hospital com ferimentos graves ou problemas de saúde.

Alma Avraham, 84 anos, que estava entre os reféns israelenses libertados de Gaza no domingo, foi internado na unidade de terapia intensiva, informou o Centro Médico Soroka de Israel.

“Ela está em estado crítico e está sendo tratada no departamento de emergência após grave negligência médica nas últimas semanas, enquanto estava detida pelo Hamas. “Ela está atualmente em condições instáveis, com risco de vida”, disse o Dr. Shlomi Kodesh, CEO do Soroka Medical Center, em um comunicado em vídeo no domingo.

Outra refém, Adina Moshe (72 anos), sofreu condições “horríveis” enquanto estava detida, segundo o seu sobrinho.

Eyal Nouri disse a Brenna Golodryga da CNN na segunda-feira que Moshe está “recuperando as forças”, mas está “um pouco fraco” depois de passar mais de sete semanas em cinco andares subterrâneos.

“Eles eram alimentados apenas com arroz e alguns grãos [a] Talvez, e foi isso que eles tentaram evitar [eating] Para que eu não tenha dor de estômago.” “Sem mencionar que eles não tinham instalações decentes como essa [a] Banho. Eles não tomaram banho durante sete semanas.

Na segunda-feira, Yelena Majid, tia do refém russo-israelense Roni Kriboi, falou à estação de rádio israelense Kan Reshet B sobre a provação de seu sobrinho em Gaza. Kriboy é o primeiro adulto israelense capturado em 7 de outubro e libertado pelo Hamas; A sua libertação oficial não fazia parte do acordo de reféns por detidos entre Israel e o Hamas.

Majed disse por telefone que Kriboy (25 anos) contou a ela como foi detido em um prédio que desabou durante um bombardeio e como conseguiu escapar, segundo contou à tia. Mas depois de se esconder por alguns dias, ele foi preso e devolvido ao cativeiro do Hamas.

“Ele tentou chegar até a fronteira. Acho que por não ter como saber onde estava e para onde fugir, provavelmente se meteu em uma pequena confusão lá na região. Ele ficou sozinho por quatro dias, ” Majed disse à estação de rádio.

Sua tia acrescentou que Kriboy sofreu um ferimento na cabeça durante o desabamento do prédio, mas agora está em boas condições.

Enquanto isso, alguns reféns sabiam, durante o cativeiro, que seus entes queridos haviam sido mortos em 7 de outubro.

Omri Al-Mog, irmão do refém israelense que foi libertado no domingo junto com dois de seus filhos, descreveu na segunda-feira como sua irmã soube que seu marido e sua filha haviam sido massacrados.

“Estou muito feliz em informar a todos que minha irmã, Chin Goldstein-Almog, e os três filhos, Agam, Gal e Tal, retornaram para nós e estão se sentindo saudáveis”, disse Almog em um breve videoclipe postado pelos reféns. organização. E o Fórum para Famílias de Pessoas Desaparecidas.

“Eles sempre souberam que Nadav e Yam foram mortos em casa”, disse ele. “Eles foram para Gaza como reféns e foram sequestrados, com esta ideia.” A filha de Chen Goldstein-Almog, Yam, tinha 20 anos quando foi morta, enquanto o seu marido, Nadav, tinha 48 anos.

O Hamas libertou outra refém, Hila Rotem Shoshani (13 anos), no sábado, mas a sua mãe Raya continua detida.

Yair Rotem, irmão de Raya, disse que eles deveriam ser libertados ao mesmo tempo, dizendo ao Wolf Blitzer da CNN na segunda-feira que “não havia razão para separá-los”.

A IDF disse que sua demissão violou os termos do acordo.

O porta-voz das FDI, tenente-coronel Jonathan Conricus, disse à CNN neste fim de semana que quando as FDI perguntaram sobre a mãe de Hila, o Hamas disse que não sabia onde ela estava – uma afirmação que Yair nega.

“Peço a todas as partes envolvidas que pressionem o Hamas para que respeite o acordo”, disse Yair a Blitzer.

“Precisamos respeitar isso, e eles precisam respeitar isso. Pare de jogar esses jogos”, acrescentou.

Mais de 40 dos reféns levados de Israel para Gaza em 7 de outubro não estão atualmente detidos pelo Hamas, o grupo que lançou o ataque, disse uma fonte diplomática familiarizada com as negociações à CNN na segunda-feira.

Isto complicaria a perspectiva de prolongar a trégua, porque o acordo exige que o Hamas entregue reféns em troca de prisioneiros palestinianos detidos por Israel – pelo que o Hamas teria de entregar os reféns.

A CNN informou anteriormente que cerca de 40 a 50 reféns foram feitos. Jihad Islâmica Palestina Ou outros grupos ou indivíduos. Isso foi antes do início da entrega dos reféns, na sexta-feira.