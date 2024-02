Assista aqui: Sony State of Play, janeiro de 2024

A Sony Interactive Entertainment disse que transmitirá uma nova apresentação do State of Play na quarta-feira, 31 de janeiro. Blog do PlayStation. O programa se concentrará nas atualizações de jogos que chegarão às plataformas PlayStation, incluindo PlayStation 5 e PlayStation VR 2 em 2024 “e além”.

Quando é o PlayStation State of Play?

O State of Play de janeiro começará às 17h ET/14h PT e deve durar 40 minutos. Pode ser transmitido diretamente através de dispositivos PlayStation YouTube, Contração muscularE Tik Tok Canais.

Quais jogos estão na visualização State of Play?

O programa contará com mais de 15 jogos, dos quais os espectadores podem esperar “olhar estendido” no Shift Up's Lâmina estrela (anteriormente conhecido como Projeto Eva) e a equipe ninja Ascensão do RoninDe acordo com o chefe do PlayStation Studios, Hermen Hulst.

Outros jogos de 2024 que podem aparecer incluem o da Square Enix Final Fantasy 7 RenascimentoEquipe Bloober Colina Silenciosa 2 Refazer, Konami Metal Gear Solid Delta: Comedor de Cobras. A Sony também pode fornecer atualizações para jogos revelados no PlayStation Showcase do ano passado que foram lançados posteriormente, incluindo o título da Haven Studios. Jogo justo$Benji MaratonaE estúdios Firewalk Concórdia.

Os primeiros relatórios sobre os planos da Sony sugerem que os fãs do PlayStation também podem dar uma olhada em uma remasterização da Supermassive Games. Até o amanhecer – que a Sony e a Kojima Productions estão trabalhando para transformar em um filme de terror live-action Encalhamento da Morte 2.