As cinco maiores descobertas no PlayStation State of Play

O primeiro PlayStation State of Play de 2024 da Sony foi lançado com estrondo na quarta-feira, oferecendo imagens iniciais e anúncios de alguns dos maiores lançamentos para o console nos próximos meses.

Na apresentação de 43 minutos, as apresentações da Sony incluíram um remake de “Until Dawn” para o PlayStation 5, uma versão para PlayStation de “Dave the Diver” (com participação de Godzilla) e imagens de “Dragon’s Dogma II” da Capcom.

No entanto, estas manchetes são insignificantes em comparação com as maiores notícias do dia, desde o novo projeto de Hideo Kojima até à tão esperada continuação de BioShock de Ken Levine. Aqui estão as cinco descobertas mais importantes da situação.

“lâmina estrela”

A primeira grande prévia foi em “Stellar Blade”, a história de ShiftUp sobre uma Terra pós-apocalíptica onde uma misteriosa força inimiga semelhante ao Demogorgon chamada NA:tive fez com que os humanos fugissem para uma colônia fora do mundo.

Os jogadores assumem o papel da paraquedista Eve, acompanhada por seus companheiros Adam e Lily, em sua jornada para salvar a humanidade da extinção. A prévia revelou mecânicas de jogo, como árvores de habilidades, atualizações de equipamentos e locais importantes, como a cidade subterrânea de Xion. Eve frequentemente encontrará pessoas necessitadas e os jogadores podem decidir se querem ajudá-las ou ignorá-las. O jogo será lançado em 26 de abril.

“Morro silencioso”

Houve dois grandes anúncios no universo Silent Hill da Konami. Primeiro, o título gratuito “Silent Hill: The Short Message” foi revelado para lançamento no mesmo dia no PlayStation 5. Na prévia, uma jovem pula do topo de um prédio e acorda em um lugar desconhecido. , ambiente hostil. Ela é atormentada por cartas de um amigo, insistindo que não pode sair da prisão até encontrar o que procura.

O trailer do remake de “Silent Hill 2” para PS5 também foi revelado, mas a data de lançamento não foi divulgada.

“Judá”

O último jogo do criador do BioShock, Ken Levin, “Judas”, estreou um novo trailer da história. Nele, uma jovem de cabelos grisalhos pergunta: “E se eu lhe dissesse que cada palavra que você disse estava sendo gravada? Cada pensamento que você teve? Seu amor, seu medo, seu ódio foram plantados em seu cérebro como ervas daninhas em um jardim “O que você faria consigo mesmo? Nós dois sabemos a resposta para essa pergunta: Não.”

Imagens de jogo do jogo de tiro em primeira pessoa mostram robôs hostis, acidentes com tinta spray e um dinossauro com um rifle e um chapéu de cowboy. A data de lançamento não foi compartilhada.

“Ascensão de Ronin”

Uma nova visão geral do jogo para “Rise of the Ronin”, que será lançado exclusivamente para PS5 em 22 de março, apresentou uma impressionante mecânica de travessia que permite ao protagonista correr, escalar, deslizar e andar a cavalo.

Enquanto isso, em combate, as espadas longas japonesas são combinadas com armas trazidas do exterior. Os jogadores também podem aumentar a aposta com invenções como o Fire Pipe, uma peça de tecnologia antiga que lembra um lança-chamas.

“Death Stranding 2: On The Beach” e mais de Hideo Kojima IP

Em um trailer bizarro de Death Stranding 2: On The Beach, Fragile de Léa Seydoux revela que ela liderou um novo grupo civil chamado Drawbridge. “Você uniu a América”, disse ela a Sam Norman Reedus. “Mas temo que o Death Stranding ainda não tenha terminado. A humanidade ainda está em perigo. Ainda está à beira da extinção.”

Uma série de imagens bizarras seguem no trailer de quase 10 minutos, desde uma criatura parecida com uma marionete agarrada ao quadril de Sam até o Higgs de Troy Baker lutando com uma guitarra eletrificada. O jogo, também estrelado por Elle Fanning, será lançado em 2025.

Após o trailer, o lendário criador do jogo Hideo Kojima juntou-se ao chefe do PlayStation Studios, Hermen Hulst, para revelar seu novo IP de ação espiã, “Physint”. Embora pouco tenha sido revelado sobre o conteúdo do projeto, Kojima twittou: “É claro que este é um jogo interativo, mas o visual, a história, o tema, o elenco, a atuação, os figurinos, o som, etc… estão todos no próximo nível de ' entretenimento digital' que pode ser chamado de “Filme.” Quando o estado do jogo terminou, a câmera se afastou para revelar um logotipo “Physint” abaixo da placa da Columbia Pictures… seja lá o que isso signifique.

Os fãs não terão que esperar muito por outro caso jogável – o próximo está agendado para 6 de fevereiro e será inteiramente dedicado a “Final Fantasy 7 Rebirth”.