Os desenvolvedores da nova versão de The Witcher não têm medo de remover os aspectos “ruins, desatualizados e que precisam ser refeitos”.

O desenvolvedor do Witcher Remake, Fool's Theory, não tem medo de mudar aspectos do original do CD Projekt Red que são “ruins, desatualizados e precisam ser retrabalhados”.

Fale com a Edge Magazine via Radar de jogosO CEO da Fool's Theory, Jacob Rokosch, deixou claro que nem todas as partes do filme The Witcher de 2007 aparecerão no remake antecipado, embora ele não tenha fornecido detalhes sobre o que será ou não.

“Em primeiro lugar, precisamos de uma análise honesta e humilde de quais peças são simplesmente ruins, desatualizadas e precisam ser remanufaturadas”, disse Rokosch. A Teoria do Tolo irá simultaneamente “destacar as partes que são ótimas, que devem ser mantidas ou que são pedras angulares imediatas das quais não podem ser eliminadas”.

Capturas de tela de The Witcher: Enhanced Edition

O jogo Witcher original está um pouco desatualizado em alguns lugares para os padrões de 2024, talvez seu título principal seja suporte para mouse e teclado apenas com combate correspondente. Em vez de controlar Geralt como os jogadores faziam em The Witcher 3, por exemplo, com suporte de gamepad padrão, o combate envolvia tocar nos inimigos e cronometrar os ataques subsequentes usando uma mecânica de jogo quase rítmica.

No entanto, seu ciclo geral de jogo é muito semelhante ao de The Witcher 3. Os jogadores geralmente seguem a história em uma nova área e são apresentados a um conjunto de missões principais a seguir. Missões paralelas e contratos de monstros também estão disponíveis, fornecendo dinheiro e itens usados ​​para atualizar habilidades, equipamentos e poções.

The Witcher Remake tornará o jogo original de mundo aberto e, portanto, mais alinhado com The Witcher 3, embora este último jogo já tenha mais de uma década quando o remake for lançado. Pouco se sabe sobre isso, no entanto, apesar de ter sido anunciado em outubro de 2022, o jogo ainda está em desenvolvimento e só será lançado por mais alguns anos, apesar do dublador de longa data de Geralt, Doug Cockle, estar ansioso para retornar.

