‘Redfall’ atinge jogadores de um dígito no Steam

Três meses após seu lançamento, o número de jogadores simultâneos no mal avaliado “Redfall”, exclusivo do Xbox do início de 2023, às vezes caiu para um dígito.

de acordo com Jogos de computadorNa contagem de jogadores caiu o suficiente para que, em determinados momentos do dia no início de outubro, um lobby cooperativo para quatro jogadores não pudesse ser preenchido porque menos de quatro jogadores estavam jogando via Steam.

Após o lançamento, o jogo estreou com 6.124 jogadores simultâneos no Steam em seu primeiro dia no final de abril – um número que rapidamente diminuiu para menos de 100 em junho.

Já foi trabalhado antes VGC O jogo atingiu uma contagem de jogadores de um dígito em algum momento de cada dia durante a última semana de setembro/primeira semana de outubro.

“Redfall” também está disponível no Game Pass para Xbox e PC, onde a maioria das pessoas provavelmente acessará o título. Ainda assim, é uma acusação contundente de um jogo no qual a Bethesda diz que continuará a trabalhar.

Nos últimos dias, os números saltaram para dois dígitos, quando a Bethesda lançou um patch prometido de 60fps e fez alterações no combate e na jogabilidade do jogo.