As vendas de automóveis deverão desacelerar após um forte 2023

Mas ao longo do ano passado, a Reserva Federal aumentou significativamente as taxas de juro, fazendo com que os custos disparassem para os compradores de automóveis.

Durante muitos anos, muitas pessoas aproveitaram empréstimos a juros zero para comprar carros, mesmo com o aumento dos preços. Mas esses acordos, oferecidos pelos fabricantes de automóveis para movimentação de stocks, praticamente desapareceram na sequência dos aumentos das taxas da Fed. No quarto trimestre de 2023, as vendas de veículos novos com financiamento de zero por cento representaram apenas 2,3 por cento das vendas totais, de acordo com Edmunds.

Os pagamentos mensais estão em níveis quase recordes. No quarto trimestre, o pagamento médio mensal de carros novos foi de US$ 739, acima dos US$ 717 no mesmo período do ano passado.

Muitos fabricantes de automóveis esperavam que o rápido aumento nas vendas de novos veículos eléctricos levasse a indústria a obter ganhos até 2024 e 2025, mas esses carros e camiões não arrancaram tão rapidamente como muitos analistas e executivos esperavam.

Em 2023, as vendas de modelos movidos a bateria nos Estados Unidos ultrapassaram 1 milhão de veículos pela primeira vez, e outra empresa de pesquisa, a Cox Automotive, espera que as vendas cheguem a 1,5 milhão este ano. Mas a General Motors, a Ford Motor Co., a Volkswagen e outros fabricantes esperavam um aumento mais rápido.