O TGI Friday's fechou repentinamente 36 restaurantes de “baixo desempenho”.

Nova Iorque

CNN

–



Alguns fãs do TGI Fridays provavelmente ficaram surpresos esta semana ao descobrir que seu restaurante local estava permanentemente fechado porque a rede fechou repentinamente dezenas de locais nos Estados Unidos.

A corrente disse em um lançar Fechou 36 restaurantes de “baixo desempenho” como parte da sua “estratégia de crescimento contínuo”, que também inclui uma reformulação nas suas fileiras executivas e a venda de alguns restaurantes ao seu antigo CEO.

O TGI Fridays não divulgou uma lista de locais fechados, mas relatos da mídia local indicam que Nova Jersey foi o mais atingido, com sete locais fechados, seis em Massachusetts estão fechados e cinco em Nova York também desapareceram. Alguns locais na Califórnia, Colorado, Flórida, Texas e Pensilvânia também foram relatados fechado.

Antes dos fechamentos, o TGI Fridays tinha cerca de 270 locais nos Estados Unidos – uma presença que diminuiu nos últimos anos. A empresa disse que cerca de 80% do “total de funcionários afetados” tiveram oportunidades de transferência.

“Nossa principal prioridade sempre foi oferecer uma experiência excepcional para todos os hóspedes do TGI Fridays, e identificamos oportunidades para melhorar e agilizar nossas operações para garantir que estamos melhor posicionados para cumprir e superar esta promessa da marca”, disse ele. Ray Risley, presidente e diretor de operações dos EUA, disse no comunicado.

Outras mudanças implementadas na rede de quase 60 anos incluem a venda de oito locais anteriormente pertencentes à empresa, todos no Nordeste dos Estados Unidos, para o ex-CEO Ray Blanchett. Ele atuou como CEO da TGI Fridays por cinco anos, até maio de 2023.

Blanchett tem “uma compreensão incomparável do negócio TGI Fridays e do compromisso do restaurante em oferecer excelência aos hóspedes”, disse a rede sobre a venda, acrescentando que ele “conduzirá os locais a uma nova fase de revitalização”.

A TGI Fridays é propriedade privada da TriArtisan Capital Advisors, uma empresa de capital privado, portanto os resultados financeiros não são publicados. No entanto, a empresa disse no ano passado que as vendas totais deverão atingir 1,6 mil milhões de dólares em 2022, com as vendas nas mesmas lojas nos EUA a crescerem 8% em comparação com 2019.

Também mudou seu cardápio nos últimos meses para acompanhar seus concorrentes, principalmente Applebee's e Chili's, adicionando sushi, atualizando seu cardápio de coquetéis e alterando sua seleção de petiscos.