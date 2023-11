As negociações de greve do SAG foram mais uma vez dissolvidas devido ao uso de inteligência artificial

Anteriormente, a AMPTP tinha insistido que o seu último contrato proposto era a sua “melhor e final” oferta. mas de acordo com Repórter de Hollywood, a SAG-AFTRA recusou e abandonou as negociações devido à insistência da AMPTP em pressionar por novas regras relativas ao uso de formas de pessoas que acabariam por deixar os atores em apuros. para cada Repórter de HollywoodO mais novo contrato da AMPTP permitirá que os estúdios garantam imagens digitalizadas digitalmente de todos os artistas do Schedule F – membros do sindicato que ganham mais de mínimo O preço por episódio é de US$ 32 mil para séries ou mais de US$ 60 mil para longas-metragens.