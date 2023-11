Filme Legend of Zelda será dirigido por Wes Ball, co-financiado pela Nintendo e Sony – Prazo final

Nintendo

A Sony está garantindo que suas futuras franquias teatrais sejam cobertas por atores que esperam terminar com a parceria do estúdio com a Nintendo para financiar um filme de ação ao vivo para o popular videogame. Lenda de Zelda.

Corredor do labirinto O diretor Wes Ball está dirigindo o filme.

Derek Connolly (Mundo Jurássico) Escreve a alteração. Ele é representado pela Verve.

O videogame, criado pelos designers de jogos japoneses Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka e lançado em 1986, segue o guerreiro elfo Link e a princesa mágica Zelda, enquanto eles lutam para salvar a terra mágica de Hyrule de Ganon, um senhor da guerra malvado que virou Diabo. Rei.

A Nintendo obteve grande sucesso no início desta primavera com Illumination e o longa-metragem animado de videogame da Universal Super Mario Bros Que ocupa o segundo lugar em termos de maiores receitas este ano, com US$ 1,36 bilhão. Mais de 50% deles Zelda Será financiado pela Nintendo com lançamento nos cinemas em todo o mundo pela Sony.

Lenda de Zelda Será produzido por Shigeru Miyamoto, diretor interino e colega da Nintendo, e Avi Arad, presidente da Arad Productions Inc.

Nenhuma data de lançamento foi definida.

Filmes baseados em videogames, que já foram uma propriedade infértil de Hollywood nas bilheterias, cresceram nos últimos anos. Supremo Sonic O ouriço A série da Sega arrecadou mais de US$ 725 milhões em todo o mundo, com um terceiro filme previsto para dezembro de 2024.

A partir de setembro, já Lenda de Zelda A franquia vendeu mais de 150 milhões de unidades.

Ouvimos uma cena ao vivo de Lenda de Zelda Está em obras há vários anos, sendo Arad a espinha dorsal da sua entrega.

A Sony teve um grande sucesso no início deste verão com o da Marvel Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Que arrecadou mais de US$ 690 milhões.