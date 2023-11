Um ex-assistente relata disputas no local de trabalho no julgamento de De Niro

Tiffany Chen e Robert De Niro. Stefan Cardinale – Corbis/Getty Images

Graham Chase Robinson continua a testemunhar no caso de discriminação sexual de US$ 12 milhões contra Robert De Niro.

Ela e seus colegas de trabalho podem ser ouvidos comparando notas sobre os atuais e antigos associados de De Niro na gravação secreta de áudio que ela capturou.

Seu depoimento deve continuar na terça-feira.

Parece que não havia uma mulher na órbita de Robert De Niro com quem seu ex-assistente executivo não tivesse batido de frente.

Graham Chase Robinson continuou seu testemunho na segunda-feira no processo de discriminação de gênero e retaliação de US$ 12 milhões contra o ator duas vezes vencedor do Oscar e sua empresa Canal Productions no tribunal federal de Manhattan, detalhando suas rixas com sua ex-esposa, Grace Hightower. Sua namorada atual Tiffany Chene sua sócia de negócios, Jane Rosenthal, CEO da Tribeca Enterprises.

Robinson, que trabalhou para De Niro de 2008 a 2019, afirma que sim De Niro Ele abusou dela verbalmente, encaminhou-a para “deveres estereotipados, como tarefas domésticas” e pagou-lhe menos do que aos empregados do sexo masculino porque ela era uma mulher trabalhadora solteira e não tinha família para sustentar. De Niro negou as acusações, chamando-as de “todas bobagens”.

De Niro respondeu com uma contra-ação contra a ex-assistente executiva, alegando que ela roubou dele cinco milhões de milhas de passageiro frequente e acumulou milhares de dólares em tarifas de táxi não autorizadas, restaurantes superfaturados e mercearias de luxo no cartão American Express Gold de sua empresa. A atriz de ‘Cape Fear’ também disse que passava os dias assistindo Netflix enquanto alegava estar sobrecarregada. Em documentos judiciais, Robinson Ele negou essas acusaçõesrelatou o New York Times.

O júri neste julgamento decidirá sobre ambas as reivindicações ao mesmo tempo, e os jurados já ouviram uma decisão Arejar roupa suja Nesse caso.

Em gravações de áudio secretas que Robinson fez no tribunal, ela e seu colega de trabalho podem ser ouvidos comparando notas sobre os interesses amorosos atuais e passados ​​de De Niro.

“Quem você acha que é pior, Grace ou Tiffany?” Robinson pergunta ao contador do ator Michael Tash.

“Tiffany”, ele responde. “Ela é uma psicopata. Descobri isso em cerca de dois minutos. Pensei que ela fosse a Sra. De Niro desde o início. E toda vez que ela desliga o telefone com ele, ela fica brava com ele.”

A ex-mulher não é muito melhor em avaliar funcionários.

Na gravação, Robinson se referiu a Hightower como uma “pessoa maluca” e “o diabo que ela conhece” que a “intimidou” e a encarou.

Robinson testemunhou na sexta-feira passada que imediatamente entrou em conflito com Chen, o ator e especialista em artes marciais que foi morar com De Niro no outono de 2018.

Robinson disse acreditar que Chen estava com ciúmes de seu relacionamento com o ator de “Touro Indomável” e queria excluí-la da vida do casal.

Quando Chen reclamou que estava ficando doente por causa de um problema de mofo na casa do ator no Upper East Side, os advogados de De Niro tentaram mostrar que Robinson demorou a aliviar o problema de saúde. Em vez de cumprir as suas obrigações para com o amigo do seu empregador, ela pode ser ouvida em gravações reproduzidas no tribunal descrevendo Chen como uma “sociopata” que sofre da síndrome de Munchausen – uma condição psicológica em que a pessoa afetada finge estar doente.

O presidente da Tribeca, Rosenthal, parceiro de negócios de De Niro, também foi alvo da ira de Robinson.

A aspirante a assistente esperava transformar sua posição de atriz altamente remunerada em uma carreira no desenvolvimento e produção de filmes, mas achava que Rosenthal a estava impedindo.

Os advogados de De Niro mostraram ao júri uma lista de todas as indignidades que ela sofreu com Rosenthal.

Suas reclamações vão desde não ser reconhecida nas produções de Tribeca em que ela ajudou até frases ambíguas, como “Vingança contra mim” e “Picks on me”.

Robinson testemunhou na sexta-feira que ouviu De Niro referir-se a Rosenthal como uma “prostituta” e uma “boceta”.

A assistente executiva, que desfrutava de vantagens luxuosas como viagens aéreas gratuitas, um bônus de aniversário de US$ 15 mil e um relógio Rolex – homenagem a De Niro – em seu aniversário, também deve se defender de uma ação movida pela atriz de “Taxi Driver”, que afirma ter … Ela roubou dele e violou seus deveres fiduciários para com a empresa dele.

Os advogados de De Niro tentaram mostrar na segunda-feira que Robinson usou os benefícios de sua empresa para ganho pessoal, incluindo uma viagem a Londres com pagamento do ator para que ela pudesse apresentar seu próprio projeto de filme a um produtor de lá.

Seu depoimento deve continuar na terça-feira.