As negociações continuarão na quarta-feira e um acordo está no horizonte – The Hollywood Reporter

sag-avtra

As coisas parecem um pouco menos assustadoras para Hollywood nesta noite de Halloween.

No 110º dia da greve dos atores de 2023, a SAG-AFTRA e os estúdios de Hollywood encerraram a última sessão de negociações do feriado, pois um acordo parece estar ao alcance.

Os dois lados se separaram à tarde, depois de passarem um dia lidando com questões de IA, e estão programados para retornar à mesa de negociações na quarta-feira. Embora ele tenha expressado que as negociações estão caminhando na direção certa, uma fonte do lado do estúdio disse que pode levar alguns dias para resolver as questões restantes. Duas fontes adicionais do lado do estúdio disseram que as negociações estão geralmente progredindo de maneira substantiva e que um acordo pode ser iminente. Vários atores proeminentes disseram ter recebido a notícia de que um acordo também poderá ser alcançado em breve.

Apenas um dia antes, na segunda-feira, a comissão de negociação do sindicato enviou um telegrama aos membros dizendo que um novo acordo – e o fim da greve – pode não ser imediato. “Embora as conversas durante a semana passada tenham sido produtivas, continuamos distantes em questões importantes”, escreveu o comitê aos membros. (Por outro lado, uma fonte do estúdio expressou otimismo naquele dia de que um acordo poderia ser alcançado em breve.) Nesse ponto, os dois lados ainda não chegaram a um acordo final sobre a linguagem contratual em torno da inteligência artificial e dos atores experimentais. Participar de uma parte das receitas correntes do projeto.

E em A Mensagem de vídeo Aos membros do SAG-AFTRA na terça-feira, o diretor executivo nacional e negociador-chefe do sindicato, Duncan Crabtree-Ireland, enfatizou que o sindicato precisa continuar trabalhando até estar satisfeito. “Embora eu tenha dito que estava cautelosamente otimista, isso significa que temos que manter a pressão”, disse ele. “Temos que continuar pressionando porque há partes realmente importantes deste acordo que ainda não foram alcançadas e precisam ser alcançadas. A IA, por exemplo, tem que estar certa. Este acordo não pode acontecer sem um acordo justo sobre IA .” “.

Os dois lados enfrentam pressão para chegar atempadamente a um novo acordo de três anos. Os estúdios expressaram à guilda que sua programação de filmes para 2024 estará em perigo se um acordo não for alcançado esta semana. Enquanto isso, um grupo de atores importantes se reuniu com representantes de sindicatos e estúdios no início de outubro, na tentativa de iniciar as negociações. Em 26 de Outubro, uma carta aberta assinada por milhares de membros da SAG-AFTRA encorajou os líderes negociadores a não recuar: “Não percorremos todo este caminho para entrar em colapso agora”, dizia a carta.

Rebecca Keegan e Kim Masters contribuíram com reportagens.