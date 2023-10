QUEBRANDO: Visitantes evacuados do monotrilho encalhado no Walt Disney World após ouvirem ‘explosão’

Um monotrilho do Walt Disney World está preso entre o EPCOT e o Transportation and Ticket Center, e os hóspedes estão sendo evacuados.

O monotrilho do Walt Disney World está preso

O monotrilho da Disney World parou completamente esta manhã, a caminho do Epcot. Um passageiro do avião me disse que ouviu um grande estrondo e depois um flash de luz. Seu veículo foi evacuado há cerca de 15 minutos. Trabalhe para apurar a causa de seu colapso. @fox35orlando pic.twitter.com/BhyMVQ6GSQ -Patrick Perez (@PattrikPerez) 31 de outubro de 2023

O repórter da FOX 35 Orlando, Patrick Perez, compartilhou fotos da cena no Canal X às 10h56 do dia 31 de outubro de 2023, mais de uma hora depois Raposa 35 Relatado pela primeira vez nas notícias. Fotos e vídeos de dentro do monotrilho foram feitos por Chris Link, que ficou preso no monotrilho, mas já foi evacuado.

O produtor do News 6 WKMG, Landon McReynolds, disse que o Corpo de Bombeiros de Reedy Creek e o Corpo de Bombeiros de Orange County responderam à cena. Às 10h58, os hóspedes ainda estavam sendo evacuados.

Fonte: Chris Link

“Houve uma forte explosão e então vimos um grande flash de luz”, disse Link à FOX 35 Orlando. “E então o monotrilho diminuiu a velocidade.” Ele também disse que sentiu cheiro de borracha queimada e um pouco de fumaça.

Monorail Yellow é o trem preso nos trilhos que vai do Transportation and Ticket Center ao EPCOT. Este monotrilho foi significativamente renovado no final de 2021.

