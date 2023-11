Hailey Bieber brincou sobre sua reputação de “garota malvada” com uma fantasia de Halloween que revida seus inimigos

Hailey Bieber zombou de trolls online que a chamaram de “garota má” por usar uma fantasia pontuda de Halloween.

O empresário de 26 anos – que é casado com Justin Bieber – entrou no personagem em ambos os papéis principais na comédia de sucesso de 2004 de Tina Fey, Mean Girls.

Ela recriou de forma divertida o pôster promocional do filme e também apareceu em uma cena da famosa página Burn Book do filme.

O único trecho apresentava o clique em tinta vermelha que dizia: “Essa garota é a pior garota má ****.” Eu já conheci! Não confie nela! Ela é uma vadia feia!

Abaixo do bilhete e da foto, que tinha chifres e bigode desenhados no rosto, lia-se seu nome completo.

Senso de Humor: Ela recriou de forma divertida a arte da capa do filme e também apareceu na cena de uma página do famoso Burn Book.

Bieber conseguiu filmar a foto usando uma enorme peruca vermelha, como a personagem de Lindsay Lohan, Cady.

Ela então mudou sua aparência mais três vezes enquanto entrava nos personagens interpretados por Amanda Seyfried, Rachel McAdams e Lacey Chabert.

A modelo citou uma frase do filme em sua legenda, escrevendo: “Ela nem vai aqui!” feliz Dia das Bruxas.’

Os fãs aproveitaram os comentários para elogiá-la pela roupa inteligente, com uma pessoa escrevendo: “Criativa porque pensaram que poderiam rotular você como algo que você não é”. Acabe com eles, minha querida.

“Você só teve uma chance de fazer a coisa mais engraçada do mundo e, meu Deus, você conseguiu”, comentou outra pessoa.

Outro usuário de mídia social acrescentou: “Ela está fazendo isso pelos que odeiam e está ganhando”.

As fundadoras da Friends of Rhode Skincare, Lori Harvey e Justine Skye, também encorajaram sua mudança nos comentários.

Sky simplesmente escreveu um elogio coloquial moderno, “Ate”, enquanto Harvey tuitou: “Sim!”

O famoso clique: Hailey também compartilhou uma foto atrevida dela mesma imitando Carmen Electra em Scary Movie

Impressionante: a bomba exibiu seu corpo assassino em lingerie branca

Isso aconteceu depois que Hailey foi atacada no início deste ano por bullying online por pessoas que perpetuavam a chamada “rixa” entre ela e Selena Gomez.

Desde que Peppers ficou noivo no início de 2018, meses depois que a estrela pop foi fotografada com o ex Gomez, trolls acusaram a modelo de “roubá-lo” do fundador da Rare Beauty.

Em fevereiro de 2023, rumores sobre a briga começaram a circular novamente depois que Hailey compartilhou um vídeo no TikTok em que alguns acreditavam que ela estava zombando de Selena.

As amigas Kendall Jenner e Skye juntaram-se a nós, e as senhoras sincronizaram os lábios com as palavras: “Não estou dizendo que ela merece, mas o tempo de Deus é sempre certo”.

O clipe foi compartilhado em um momento em que Selena estava recebendo atenção negativa devido a uma série de fotos nada lisonjeiras de paparazzi.

Com base no momento da postagem de Hailey, muitos estavam convencidos de que ela estava protegendo Selena.

O TikTok foi rapidamente excluído e Hailey insistiu em um comentário que o vídeo não tinha nada a ver com seu ex-marido.

“Eu nunca comento esse tipo de coisa, mas estávamos apenas tendo uma noite de garotas e fizemos um som aleatório do TikTok para nos divertir”, escreveu ela. “Não é dirigido a ninguém.”

Sizzling: Bieber exibiu seu abdômen reto enquanto recriava cenas do filme

Para começar: Hailey era sósia de Carmen enquanto ela filmava várias cenas

Ela acertou em cheio: ela estava vestindo a mesma jaqueta branca e penteado

Hailey se divertiu tanto com o Halloween deste ano que montou vários looks nos dias que antecederam o feriado.

Ela também interpretou a sinistra e confusa Carmen Electra na paródia do filme de terror de 2000, Scream.

A bomba exibiu seu corpo assassino em lingerie branca na famosa cena ao ar livre.

Ela também usou uma peruca loira e uma jaqueta de veludo branco para uma cena interior onde a personagem recebe um telefonema assustador.