Songbirds & Snakes tem pré-estréia de US$ 6 milhões na quinta-feira – prazo final

Lionsgate

Atualizado exclusivamente, sexta-feira de manhã: Lionsgate Jogos Vorazes: O canto dos pássaros canoros e das cobras Quinta-feira oficialmente US$ 5,75 milhões.

As empresas aqui são spin-offs como Hobbes e Shaw (US$ 5,8 milhões) e A freira (US$ 5,4 milhões); Fotos que abriram mais de US$ 50 milhões. última quinta, Maravilhas Arrecadou US$ 6,6 milhões antes de atingir US$ 46,1 milhões, a menor abertura de todos os tempos para um filme do Disney MCU.

Ignore as críticas, porque as primeiras saídas da prequela são muito boas. PostTrak para Comscore/Screen Engine mostra 4 1/2 estrelas e 87% positivo com uma recomendação definitiva de 70%. Enquanto isso, a audiência do Rotten Tomatoes é de 90%. É verdade que os fiéis saem primeiro na quinta-feira, mas isso é um bom presságio para o boca a boca e para comunicar entusiasmo aos outros durante a semana de férias. Os pais (principalmente mães com 76%) deram ao filme 5 estrelas/94% e as crianças menores de 12 anos 4 estrelas e meia/81%.

Mulheres apareceram ontem à noite para Pássaros canoros e cobras Em 65%, o que é um pouco superior ao Tordo 260%. A participação entre jovens de 18 a 34 anos foi de impressionantes 75%. As maiores manifestações, em ordem decrescente, foram mulheres com menos de 25 anos, com 36%, seguidas por mulheres com mais de 25 anos, com 28%, homens com mais de 25 anos, com 21%, e homens com menos de 25 anos, com 14%. As meninas com menos de 12 anos compareceram 75%, e as crianças em geral disseram que o filme era imperdível 94%.

Global é relatório oficial US$ 1,3 milhão Em prévias dos 3.050 cinemas da DreamWorks Animation Trolls se unem Os horários dos shows começaram às 14h. Cinco estrelas no PostTrak do público em geral e 4 estrelas e meia dos pais. O público geral era 62% feminino, 52% acima de 25 anos e 48% abaixo. Animação DreamWorks os maus Ele postou uma prévia de US$ 1,1 milhão e estreou com US$ 23,95 milhões. Esta é uma comparação.

Sony

Mídia Tri-Star/Spyglass Ação de graças Total Milhão de dolares Nas prévias de quinta-feira a partir das 19h em 2.720 localidades. O filme, que tem 86% de avaliação no Rotten Tomatoes, é o filme mais comentado de Eli Roth até hoje. PostTrak sai com uma avaliação positiva de 73% e 3 1/2 estrelas esperadas para um filme censurado que na noite passada atraiu 60% dos homens, 66% entre 18 e 34 anos.

holofote O próximo gol vence De Taika Waititi também hoje. A comédia de futebol tem 78% de positividade e nota 4 estrelas entre os espectadores no PostTrak.

Os restantes dias de quinta-feira e da semana são os seguintes:

1.) Maravilhas (Des) 4.030 cinemas Quinta-feira $ 1,2 milhão (-31% de quarta-feira), Semana $ 54,8 milhões/Semana 1

2.) Priscilla (A24) 2.361 cinemas quinta-feira $ 382 mil (-23%), semana $ 6,5 milhões, total $ 14,4 milhões/semana 3

3.) Cinco noites no Freddy (Universidade) 3.694 cinemas Quinta-feira $ 355 mil (-20%) Semana $ 10,9 milhões, total $ 129,1 milhões/Semana 3

4.) Assassinos de Flor da Lua (Apple/Par) 3.357 cinemas Quinta-feira $ 347 mil (-24%), Semana $ 6,3 milhões, Total $ 61,6 milhões/Semana 4

5.) Lacaios (Foc) 778 cinemas quinta-feira $ 263 mil (-21%) Semana $ 4,5 milhões / Total $ 5,6 milhões / Semana 3.

Especial, quinta-feira, 22h21: Introdução Lionsgate Jogos Vorazes: Canção dos Pássaros Canoros e das Cobras Olhando para a noite de quinta-feira entre US$ 5,75 milhões – US$ 6 milhões Após os horários dos shows que começaram às 15h.

Novamente, esses números não são do estúdio e poderíamos ver um resultado ligeiramente diferente pela manhã. Embora alguns sejam rápidos em gritar que a Marvel Studios falhou no fim de semana passado, Maravilhascomeçou sua jornada de fim de semana com um faturamento de US$ 6,6 milhões na noite de quinta-feira, resultando na menor abertura de todos os tempos para um título Disney MCU, com US$ 46,1 milhões, observe que Pássaros canoros e cobras Custa metade do preço MaravilhasUS$ 200 milhões em US$ 100 milhões. Além disso, a Lionsgate sempre protege o risco de um grande título com a maior parte das vendas externas.

Tom Blythe e Rachel Ziegler em “Jogos Vorazes: O Canto dos Pássaros e das Cobras” Lionsgate

A previsão para o fim de semana era às US$ 50 milhões + Estado unido, US$ 100 milhões + No mundo todo. Veremos onde isso vai parar. Parte da difícil batalha do filme é que ele é estrelado por uma nova Jennifer Lawrence, sem franquia, e um personagem que se cruza com a franquia principal, Coriolanus Snow. Semelhante ao primeiro filme, quando Lawrence não era um grande nome, a Lionsgate está apostando no relançamento da marca Suzanne Collins em História do lado oeste A atriz Rachel Ziegler no papel de tributo a Lucy Gray-Bird e até mesmo o ator britânico Tom Blythe como Snow.

Canção de pássaros canoros e cobrasA noite de visualização não está longe disso Velozes e Furiosos spin off Hobbes e Shawos US$ 5,8 milhões (os horários de exibição começam às 19h), que alcançaram uma abertura de US$ 60 milhões; Isso apesar do fato de o filme ser muito voltado para os homens jogos Vorazes“Multidão feminina. Outras empresas utilizadas são Amazon/MGM Credo III que arrecadou US$ 5,4 milhões em sua prévia de quinta à noite e arrecadou US$ 58,3 milhões por 3 dias. Mais perto da demonstração feminina está Conjuração spin off A freira que arrecadou US$ 5,4 milhões na quinta-feira e US$ 53,8 milhões por 3 dias, com as mulheres compartilhando uma participação de 49% no CinemaScore no fim de semana.

Warner Bros.

Observação, Canção de pássaros canoros e cobras Ele nunca teve a intenção de postar uma prévia nas proximidades deste último Jogos Vorazes: A Esperança Parte 2 que foi lançado em novembro de 2015 e arrecadou US$ 16 milhões na noite de quinta-feira, sendo a menor estreia doméstica da franquia Collins, com US$ 102,7 milhões. Como não foi Pássaros canoros e cobras Obrigado a imitar Harry Potter Cisão de 2016 Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los Que rendeu na noite de quinta-feira US$ 8,75 milhões e 3 dias de US$ 74,4 milhões/CAD. Basicamente, jogos Vorazes“A base de fãs não é tão extensa Harry Potter‘s. (Animais fantásticos 55% mulheres inclinadas para Tordo 260% mulheres, com a maioria dos fãs mais velhos de Potter com 65% acima dos 25 anos. Tordo 2Uma divisão 50/50 para públicos menores/acima de 25 anos).

Parte do desafio aqui para a Lionsgate em atrair o público para a prequela é que jogos Vorazes Os fãs desconheciam completamente a existência de um novo romance de Collins: ele foi lançado no coração de Covid em maio de 2020 e teve vendas de apenas 500.000 na primeira semana, de acordo com o NPD BookScan, quando as livrarias foram fechadas. Este número de vendas eventualmente subiu para 3,5 milhões de cópias vendidas.

Embora o número de críticos seja de 112 no Rotten Tomatoes Canção de pássaros canoros e cobras Com a pontuação mais baixa da franquia, 64% nova, a série tem sido frequentemente à prova de dinheiro e se manteve bem durante a temporada de férias. Tordo 2 Ele arrecadou US$ 198,5 milhões nos primeiros 10 dias de lançamento, graças ao período do Dia de Ação de Graças.

A empresa de análise de mídia social RelishMix afirma que a mídia social funciona Pássaros canoros e cobras “É jogado com uma nota positiva mista, com a geração Z vertiginosa e os fãs mais jovens da geração Y elogiando a mais nova entrada da franquia. Muitos estão fascinados pela nostalgia que a franquia traz de sua infância: ‘Tenho 14 anos, tão feliz, Eu, com 25 anos, chorando. Outros dizem: “Olha, não tenho a menor ideia do que é esse livro, mas quando vi aquela pose agachada, foi como ver Katniss de novo”. Esse filme vai curar meus traumas de infância.

Da esquerda para a direita: John Dory (Eric Andre), Sprouse (Daveed Diggs), Baby Branch (Justin Timberlake), Floyd (Troye Sivan) e Clay (Kid Cudi). mundialmente

Os outros números de pré-visualização de que ouvimos falar, mas a Universal não considerou, são os da DreamWorks Animation. Trolls se unem Com um desconto de cerca de US $ 2 milhões nos horários de exibição que começaram às 14h. Este grupo de três espera um início alto de US$ 20 milhões e um mínimo de US$ 30 milhões. O filme também recebeu a pontuação RT mais baixa da série, com uma avaliação recente de 62% dos críticos. Se este número de visualização estiver correto, são cabeças e cabelos no topo TrollsUS$ 900 mil nas prévias de quinta-feira, mais do que as prévias da Illumination/Universal nas noites de terça-feira Ele canta Custando US$ 1,7 milhão.

TriStar e Spyglass Media possuem produtos Eli Roth Ação de graças Um filme de terror imperdível para adolescentes em seu fim de semana de estreia, enquanto a comédia Taika Waititi de Searchlight estreia O próximo gol vence Olhando para números únicos. Mais sobre aqueles em AM.