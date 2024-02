As ações da Ferrari subiram com base nas expectativas otimistas de lucros para 2024, já que a demanda por bens de luxo permanece forte

As ações da Ferrari (RACE) subiram hoje após a montadora italiana de luxo Anunciados os resultados de vendas do quarto trimestre O que superou as expectativas e vê o impulso continuar em 2024. Há rumores de que a montadora com sede em Maranello contratou o heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton para sua equipe de corrida, dando aos fãs da Ferrari (e alguns investidores) um motivo adicional para torcer.

Para o trimestre, a Ferrari reportou receitas de 1,52 mil milhões de euros (1,65 mil milhões de dólares), superando as estimativas de 1,50 mil milhões de euros (1,63 mil milhões de dólares), segundo dados compilados pela Bloomberg. A Ferrari disse que suas vendas aumentaram 11% em relação ao ano passado. No que diz respeito à rentabilidade, a Ferrari reportou EBITDA ajustado de 558 milhões de euros (606 milhões de dólares), ligeiramente abaixo das estimativas de 560 milhões de euros (608,2 milhões de dólares). Ao longo do ano, os lucros líquidos da Ferrari aumentaram 34%, ultrapassando mil milhões de euros pela primeira vez, atingindo um nível recorde de 1,257 mil milhões de euros (1,3 mil milhões de dólares).

Ferrari Purusangio SUV no show “Gamechangers” no Ark na cidade de Nova York, 17 de outubro de 2023. (Pras Subramanian/Yahoo Finance) (Pras Subramaniano)

De interesse para os investidores é a orientação da Ferrari para 2024, com a montadora vendo a receita subir para € 6,4 bilhões com EBITDA ajustado de € 2,45 bilhões (US$ 2,64 bilhões), enquanto a montadora vê a demanda por carros de luxo permanecendo forte.

“2023 foi um ano de muito sucesso, durante o qual fortalecemos a nossa marca através de uma série de conquistas que se refletiram nos nossos resultados financeiros sem precedentes”, disse o CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, num comunicado. “Os resultados recordes para 2023 e as ambições que temos em 2024, juntamente com a visibilidade excepcional na nossa carteira de encomendas, permitem-nos olhar para as metas do final de 2026 com maior confiança.”

A meta de longo prazo da Ferrari para 2026 inclui um mix de produtos de 40% de veículos a gás e 60% de híbridos, e uma meta de EBITDA de € 2,5 bilhões a € 2,7 bilhões (US$ 2,72 bilhões a US$ 2,93 bilhões) com uma margem de lucro EBITDA de 38%-40. %.

Do ponto de vista das entregas, a Ferrari vendeu 13.663 carros em 2023, um aumento de 3% em relação ao ano passado, com as entregas para as Américas impulsionando um crescimento de 10,6%. A Ferrari disse que os ganhos foram impulsionados por seu SUV Purosangue e seus carros esportivos híbridos 296 e SF90. A Ferrari lançará seu primeiro carro totalmente elétrico no quarto trimestre de 2025 e está construindo uma nova fábrica em Maranello para montar carros híbridos e totalmente elétricos.

A história continua

“Observamos o longo histórico da empresa em fornecer orientações conservadoras e parece haver uma boa dose de conservadorismo em suas premissas para 2024”, disse Garrett Nelson, analista da CFRA, em nota aos investidores. Nelson reiterou sua classificação de compra da Ferrari e aumentou seu preço-alvo de US$ 25 para US$ 385, citando o “excelente recorde de lucros da Ferrari (14 vitórias consecutivas)”.

A equipe Ferrari de Fórmula 1 está à beira de uma contratação surpresa

O piloto britânico da Mercedes Lewis Hamilton chega ao Circuito Internacional do Bahrein em Sakhir, Bahrein, quinta-feira, 2 de março de 2023. O heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton foi associado a uma mudança surpresa da Mercedes para a Ferrari no próximo ano. (Frank Augustin/AP Foto, Arquivo) (Agência de notícias)

Uma notícia que supera os fortes resultados trimestrais e de final de ano da Ferrari é a confirmação de uma grande mudança na formação de pilotos da equipe de Fórmula 1, Scuderia Ferrari.

Quinta-feira à tarde Scuderia Ferrari O heptacampeão mundial Lewis Hamilton é confirmado Ele está trocando a Mercedes F1 Team, onde dirige desde 2013, para a Scuderia Ferrari em 2025.

Diz-se que Hamilton tem contrato até 2024 com a Mercedes, mas só tem opção para 2025, o que lhe permite partir para a Ferrari nessa época.

Além dos sete campeonatos mundiais que conquistou, Hamilton tem o maior número de vitórias entre todos os pilotos da história da Fórmula 1 e se juntará à equipe mais famosa do circuito de Fórmula 1. A Scuderia Ferrari, em operação desde 1929, tem 16 campeonatos mundiais de construtores. , mas nunca ganhou o título desde 2008.

Pras Subramanian é repórter do Yahoo Finance. Você pode segui-lo Twitter e assim por diante Instagram.

Para obter os últimos relatórios e análises de lucros, rumores e previsões de lucros e notícias sobre lucros da empresa, clique aqui

Leia as últimas notícias financeiras e de negócios do Yahoo Finance