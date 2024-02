Ações fazendo os maiores movimentos pré-mercado: META, AMZN, BMY, CVX

Confira as empresas que fizeram os maiores movimentos nas negociações pré-mercado: Meta – As ações subiram 17% depois que a gigante da tecnologia relatou lucros que triplicaram no quarto trimestre e emitiu seu primeiro dividendo. O lucro por ação foi de US$ 5,33, superando os US$ 4,96 esperados pelos analistas consultados pela LSEG. A receita foi de US$ 40,11 bilhões, acima das estimativas de consenso de US$ 39,18 bilhões. Amazon – A gigante do comércio eletrônico saltou quase 7% diariamente após divulgar ganhos e receitas. O lucro da Amazon no quarto trimestre foi de US$ 1 por ação, contra os 80 centavos esperados pelos analistas, segundo a LSEG. A receita foi de US$ 169,96 bilhões, acima das estimativas de consenso de US$ 166,21 bilhões. BRISTOL MYERS SQUIBB – As ações subiram 2,4% depois que a farmacêutica relatou lucro ajustado de US$ 1,70 no quarto trimestre sobre receitas de US$ 11,48 bilhões, superando as estimativas de US$ 1,53 sobre receitas de US$ 11,19 bilhões, de acordo com a LSEG. Chevron – As ações do petróleo subiram menos de 1% depois que a Chevron divulgou lucros mistos no quarto trimestre e aumentou seus dividendos em 8%. O lucro ajustado por ação foi de US$ 3,45, superando os US$ 3,21 esperados pelos analistas consultados pela LSEG. Deckers Outdoor – As ações de calçados saltaram 10%, um dia depois que a Deckers Outdoors relatou lucro por ação no terceiro trimestre fiscal de US$ 15,11, superando os US$ 11,48 esperados por analistas consultados pela LSEG. A receita foi de US$ 1,56 bilhão, superando as estimativas de consenso de US$ 1,45 bilhão. Exxon Mobil – As ações caíram menos de 1% depois que a gigante do petróleo divulgou os lucros do quarto trimestre. A empresa relatou lucro de US$ 2,48 por ação, enquanto analistas consultados pela LSEG esperavam US$ 2,21 por ação. Entretanto, o lucro líquido caiu 40% em relação ao ano anterior devido à queda dos preços do petróleo. Skechers – As ações caíram quase 9%, um dia depois de a fabricante de tênis divulgar resultados mistos no quarto trimestre e emitir orientações leves para o ano inteiro. A Skechers rumou para 2024 com receitas de US$ 8,6 bilhões a US$ 8,8 bilhões e lucros de US$ 3,65 a US$ 3,85 por ação. Analistas consultados pela LSEG esperavam uma previsão de US$ 8,9 bilhões em receitas e ganhos de US$ 4,18 por ação este ano. Apple – As ações da gigante da tecnologia de consumo caíram mais de 3% depois que a Apple forneceu orientações para o trimestre atual, indicando vendas fracas do iPhone. A empresa reportou lucro por ação de US$ 2,18 no quarto trimestre, superior aos US$ 2,10 que os analistas esperavam de acordo com a LSEG, apesar das vendas mais baixas na China. Clorox – As ações subiram 7%, um dia depois de a fabricante de produtos de consumo ter divulgado lucros e receitas que superaram o segundo trimestre fiscal. A Clorox Company relatou lucro ajustado de US$ 2,16 por ação sobre receita de US$ 1,99 bilhão, superando o lucro ajustado por ação de US$ 1,10 sobre os US$ 1,80 bilhão esperados por analistas consultados pela LSEG. Tecnologia Microchip – As ações de semicondutores caíram quase 3% depois que a Microchip Technology apresentou uma perspectiva fraca para o quarto trimestre fiscal. A empresa também registrou receitas em linha com as expectativas dos analistas. Cigna – A seguradora de saúde aumentou 3,6% depois de reportar lucros e receitas que superaram os lucros do quarto trimestre e aumentaram os seus dividendos em quase 14%. Cinga também elevou sua previsão de receita para o ano inteiro para pelo menos US$ 235 bilhões, superando a estimativa de consenso de US$ 228,65 bilhões, de acordo com a StreetAccount. Mattel – A proprietária da Barbie ganhou quase 3% após uma reportagem do Wall Street Journal de que o investidor ativista Barrington Capital construiu uma participação não revelada na Mattel e está buscando mudanças para aumentar as ações da fabricante de brinquedos. Sea Limited – As ações da Internet subiram 1,6% depois que o Citi atualizou a Sea Limited para comprar da posição neutra, aumentando seu preço-alvo, o que significa que as ações listadas nos EUA poderiam subir mais de 20%. A empresa de Wall Street disse que a plataforma de comércio eletrônico atingiu um “ponto de inflexão”. – Hakyung Kim, Sarah Min e Jesse Pound da CNBC contribuíram com reportagens.