Google começará a excluir contas inativas esta semana

Uma conta do Google na qual você não faz login há anos pode ser apagada esta semana.

A partir de sexta-feira, o Google avança com seu plano de excluir contas inativas há pelo menos dois anos.

A empresa anunciou a nova política novamente em maioafirmando que seu objetivo é prevenir riscos de segurança: resultados internos mostram que contas mais antigas são mais propensas a depender de senhas recicladas e menos propensas a usar medidas de segurança atualizadas, como verificação em duas etapas, tornando-as mais vulneráveis ​​a problemas como phishing , hackers e spam.

O Google enviou avisos aos usuários afetados Desde agostocom vários alertas enviados às contas afetadas e e-mails de backup enviados pelos usuários.

Numa abordagem gradual, as primeiras contas a serem cortadas são aquelas que foram criadas e nunca mais devolvidas ao usuário, Google Ele disse em maio.

“Queremos proteger suas informações privadas e evitar qualquer acesso não autorizado à sua conta, mesmo que você não use mais nossos serviços”, escreveu o Google em uma atualização de política em agosto.

As contas do Google incluem tudo, do Gmail ao Docs, do Drive ao Photos, o que significa que todo o conteúdo do grupo do Google de um usuário inativo corre o risco de ser apagado.

Existem algumas exceções à exclusão: contas com canais do YouTube, aquelas com saldo restante de vale-presente, aquelas usadas para comprar um item digital como um livro ou filme, e aquelas que publicaram aplicativos ativos em uma plataforma como a Google Play Store, o empresa disse em agosto.

A decisão de excluir contas vai além de apenas uma decisão Política mais antiga. Em 2020, o Google disse que seu conteúdo será excluído dos serviços que eles deixarem de usar, mas as contas em si não serão excluídas.

Excluir contas antigas é um passo fundamental para garantir a segurança, de acordo com Oren Koren, CTO e cofundador da empresa de segurança cibernética Veriti, que afirma que contas antigas são frequentemente vistas como de baixo risco e, portanto, podem ser uma oportunidade para atores mal-intencionados. A exclusão de contas antigas pode forçar os hackers a criar novas contas – uma ação que agora exige a verificação do número de telefone. Além disso, o apagamento elimina dados antigos que podem ter vazado durante uma violação de dados em algum momento.

“Ao remover proativamente essas contas, o Google está efetivamente reduzindo a superfície de ataque disponível para os cibercriminosos”, escreveu Koren à CNN por e-mail. “Esta ação do Google incorpora uma tendência mais ampla em segurança cibernética: tomar medidas proativas para fortalecer o cenário geral de segurança digital.”

Para salvar sua conta, basta fazer login em sua conta do Google ou em qualquer serviço do Google pelo menos uma vez a cada dois anos e talvez ler um e-mail, assistir a um vídeo ou realizar uma única pesquisa, entre outras atividades.