Alerta de queda de rochas no Algarve – Portugal News

Capitão do porto e comandante local conversam com a Lusa Polícia Marítima de Lagos“Embora o acesso ao local do deslizamento seja restrito, a área está devidamente identificada”, disse Hugo da Guia.

O desabamento, ocorrido ao início da manhã de sábado, “moviu uma quantidade significativa de sedimentos”, destruindo o acesso à escadaria da Praia do Pinho, situada entre as praias Doña Ana dos Estudantes e do Pinhão.

As autoridades marítimas foram alertadas por membros do público naquela manhã, disse o funcionário.

Segundo Hugo da Guia, a Polícia Marítima vai intensificar o patrulhamento diário ao local “para sensibilizar as pessoas para o perigo e garantir a segurança dos transeuntes”.

“As pessoas estão sempre ansiosas para ir tirar fotos, mas é importante lembrar que quem passar ou ficar em local fechado poderá estar sujeito a contra-ordenação”.

O acesso à escadaria do Pinho “não estava bloqueado, mas havia sinais de alerta sobre o risco de desabamento do local”, disse Hugo da Guia.

O Capitão do Porto de Lagos alertou para o risco de acesso de pessoas ao local devido à instabilidade da falésia, lembrando que “foi registada ontem à noite na mesma zona uma pequena movimentação de detritos”.

Parte da falésia do Pinho ruiu e foi denunciada à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), empresa que monitoriza recifes na costa portuguesa.

A Lusa contactou a APA para saber mais sobre o sucedido, mas ainda não obteve resposta.