NOARQ traz de volta à vida a 'Casa de' abandonada de Portugal

No coração de Santo Tirso, uma jóia outrora esquecida foi redescoberta: uma casa contemporânea abandonada de dois andares com um passado intrigante. Localizada perto do Call Center Ayres Mateus e com vista para o Parque Público Matadoro, a propriedade cria uma paisagem única na zona sul da cidade e ocupa uma posição privilegiada na fronteira de uma vasta reserva agrícola.

A casa de 4.779 pés quadrados, situada em um terreno, apresentou um desafio com sua condição negligenciada e escolhas de design questionáveis. Abandonado antes da conclusão da construção, apresentava uma sólida construção de concreto, mas sofreu erosão e vandalismo. As áreas ajardinadas foram cobertas e marginalizadas, criando uma atmosfera escura e úmida.

Os arquitetos confrontaram as elevações complexas com aberturas pouco atraentes, levando-os a repensar e revitalizar todo o espaço. O interior apresentava contrastes inspirados no teto que inspiraram um meticuloso processo de eliminação. O orçamento limitado para a renovação do espaço levou a decisões estratégicas: foram retirados os excessos, as pedras manchadas foram revestidas com cimento de cor natural e o estuque original foi restaurado.

As luminárias de teto assumiram formato circular, paredes foram erguidas para definir espaços sociais e estruturas redundantes foram demolidas. Uma pequena abordagem se estende até a fachada, com apenas um espaço envidraçado por altura, proporcionando vistas desobstruídas e conexão perfeita com o entorno.

O design de iluminação está perfeitamente integrado na arquitetura, enfatizando os materiais naturais e a ausência de brilho. O resultado é uma escavação de paredes e tetos brancos decorados com superfícies de madeira transparentes. Sem enfeites – a verdadeira aparência dos materiais naturais.

Esta viagem transformadora estendeu-se também a aspectos práticos, com aquecimento e arrefecimento facilitados por superfícies radiantes. A jóia escondida de Santo Tirso é agora um testemunho da inovação arquitectónica, dando nova vida a um espaço outrora negligenciado. Saiba mais sobre a Casa D em Santa Tirzo Portugal NOARQ Arquitetos.

