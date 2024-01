Alanis Morissette revela a história do Holocausto de sua família em 'Finding Your Roots'

Alanis Morissette não sabia de suas origens judaicas até os vinte e tantos anos e agora está aprendendo mais sobre o passado de sua família.





A estrela do rock alternativo, 49, apareceu em Estreia da 10ª temporada De um programa de TV Encontre suas raízes. No episódio que foi ao ar nesta terça-feira, a cantora e compositora descobriu pela primeira vez que seu avô materno conseguiu escapar do Holocausto na Hungria e passou anos… Ele tenta encontrar seus dois irmãos cujo destino permaneceu um mistério familiar.





“Acho que descobri que era judeu aos 20 e tantos anos e não sabia”, disse Morissette ao apresentador Henry Louis Gates Jr.





A vencedora do Grammy revelou que seus pais nunca compartilharam sua herança judaica com ela e seus irmãos devido ao trauma geracional que sua mãe sofreu. “Acho que havia terror em seus ossos e eles só estavam nos protegendo porque não queriam o antissemitismo.” Grão pequeno e áspero O artista está envolvido. “Então eles estavam fazendo isso para nos proteger, para nos manter no escuro sobre isso.”





Depois de realizar pesquisas no Yad Vashem, o Centro Mundial em Memória do Holocausto, Encontre suas raízes Ela foi capaz de revelar ao cantor de “You Should Know” que seus tios-avôs György e Sandor Feuerstein, que se acredita terem sido enviados para “gulags” para servir no exército russo na Segunda Guerra Mundial, morreram em campos de trabalhos forçados. na Rússia.





Esta descoberta levou Morissette a pensar no seu avô, Imre Feuerstein, que permaneceu na Hungria, onde nasceu a mãe da cantora, Georgia, até a sua família imigrar para o Canadá.





Depois que a apresentadora perguntou se a estrela imaginava como seria para o avô arcar com o fardo de perder os irmãos, ela respondeu: “Você não sabe onde está o seu irmão, se ele está vivo ou morto… Oh Deus. , não.”













A artista “sarcástica” também soube que o avô nunca parou de procurar os irmãos, pois os arquivos da Cruz Vermelha revelaram que ele os procurou através da organização.





“Então ele estava procurando por eles?” Morissette perguntou enquanto examinava os registros.





“Ele estava procurando por eles”, disse-lhe Gates Jr.. “Em 1949, quatro anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, seu avô pediu à Cruz Vermelha que procurasse seu irmão. Você sabia disso?”





“Eu não sabia disso”, ela admitiu.





No programa, Morissette também parou para refletir sobre o quanto sua linhagem passou. “Há muitas coisas intensas acontecendo”, ela compartilhou. “Quando você pensa sobre sua resiliência e sua capacidade de seguir em frente diante da tragédia, é muito comovente.”





Apesar de saber da tragédia de seus ancestrais, a cantora de “Thank U” falou abertamente sobre o quanto ela tem orgulho de ser judia.





“Eu não tinha ideia de quão superjudia eu era”, ela admitiu.





A cantora continuou: “Sinto-me bem-vinda na comunidade que sempre admirei. Sempre fui um fã do Judaísmo e costumava estar presente na Páscoa e na Páscoa. Agora eu sei por quê. “Foi como voltar para casa.”





Mais tarde, em 2024, o hitmaker embarcará na enorme Triple Moon Tour. A turnê de 31 datas, que começa em junho, abrange toda a América do Norte e inclui o apoio dos colegas roqueiros Joan Jett, The Blackhearts e Morgan Wade.