A superestrela da WWE Roxanne Perez está atacando a estrela do NXT de 26 anos após uma grande derrota

A estrela do WWE NXT, Roxanne Perez, recentemente acessou as redes sociais para enviar uma mensagem a Ariana Grace

A ex-campeã feminina do NXT se tornou um dos principais nomes da marca, rivalizando com estrelas como Cora Jade e Tiffany Stratton. Antes de ingressar na WWE, ela treinou com o Hall of Famer Booker T e se apresentou na ROH.

No último episódio do NXT, Perez lutou contra Ariana Grace em uma luta individual. A disputa terminou de forma polêmica, com Grace sendo declarada vencedora por desqualificação após seu oponente a atacar. Após o show, a jovem de 22 anos mandou uma mensagem para a concorrente:

“Eu disse para experimentar, certo?”, escreveu Perez em sua história no Instagram.

Confira uma captura de tela da história do Instagram de Roxanne Perez no tweet abaixo:

A estrela da WWE Roxanne Perez falou sobre a possibilidade de enfrentar Cora Jade na WrestleMania

A superestrela da WWE Roxanne Perez e Cora Jade compartilham uma história rica. Certa vez, elas realizaram o NXT Women's Championship juntas antes de se separarem.

Em bate-papo exclusivo com Riju Dasgupta, da Sportskeeda Wrestling, Perez confirmou que adoraria enfrentar Jade dentro do círculo quadrado várias vezes em sua carreira.

A jovem de 22 anos acrescentou que ela e seu ex-parceiro de tag team poderiam ser a atração principal de uma WrestleMania no futuro:

“Eu adoraria lutar contra Cora Jade por anos e anos. Um dia, eu realmente sinto que vamos chegar ao topo da WrestleMania. Então, sim, somos o futuro, e é por isso que todos deveriam assistir o NXT, porque somos o estrelas amanhã”, disse Perez.

Será interessante ver quais são os planos que a WWE tem para Perez. Ela entrará no elenco principal em breve? Só o tempo irá dizer.

O que você achou da última partida de Perez contra o Greis? Som desligado na seção de comentários abaixo.