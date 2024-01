A história do acidente andino de JA Bayona, 'Society Of The Snow', estreia na Netflix

Uma cena do filme “Snow Society” enquanto os sobreviventes comemoram seu resgate. Netflix

Num filme emocionalmente poderoso e visualmente deslumbrante, a história envolvente da equipa uruguaia de rugby cujo avião caiu nos Andes em 1972 ganha nova vida, mais de 50 anos após o trágico acidente.

Indicado ao Globo de Ouro e à entrada da Espanha no Oscar, Associação de Neve É um filme adaptado do livro homônimo do autor uruguaio Pablo Versi. Versi frequentou o Stella Maris College em Montevidéu, Uruguai, com sobreviventes do desastre da expedição andina, que lhe contaram em primeira mão sua terrível provação.

Dirigido por J. A. Bayona (Mundo Jurássico Impossível: Reino Caído), o filme é baseado no livro de Versi, escrito 36 anos após a queda do avião, para dar voz não apenas aos sobreviventes, mas também àqueles que não sobreviveram, alguns dos quais sobreviveram ao acidente inicial, mas morreram durante o acidente. Eles estão presos na neve há 72 dias, esperando serem resgatados.

Bayona estava trabalhando em um filme de desastre da vida real Impossível Quando ele leu o livro pela primeira vez.

“É uma história muito conhecida no mundo de língua espanhola, mas de repente comecei a chorar. Lembro-me de chorar toda vez que alguém morria no avião, e nunca tinha tido esse sentimento antes com esta história. O fato de que o livro é baseado em depoimentos de sobreviventes 36 anos após o acidente, soma todo o peso e gravidade dos anos que se passaram e todas aquelas perguntas sem resposta que ainda pairam no ar…. Fiquei tão emocionado com o livro “O livro que eu realmente queria fazer. Demorou 10 anos, mas tive que filmar isso porque não conseguia tirar isso da cabeça.”

O filme levou uma década para ser feito, impulsionado pelo compromisso de Bayona em produzi-lo em espanhol e contar com um elenco do Uruguai e da Argentina. Seu objetivo era criar uma imagem real da provação de 72 dias dos sobreviventes, narrando como eles enfrentaram condições climáticas adversas, fome, dilemas morais e morte.

Apesar de seu trabalho em Hollywood, ele diz que os executivos do estúdio estavam relutantes em apoiar uma grande produção em espanhol e com atores desconhecidos. Bayona encontrou o apoio que precisava na Netflix, que produziu o filme.

O diretor se reuniu com todos os sobreviventes restantes para ouvir pessoalmente suas histórias e obter permissão para fazer o filme.

“Precisávamos do apoio e da ajuda deles porque eu queria contar a história da forma mais realista e respeitosa desde o início”, diz Bayona. “Fizemos mais de 50 horas de entrevistas. Coloquei-os em contato com os atores, com os atores. , e eles estiveram em contato constante durante as filmagens. Eles se tornaram parte de “uma parte muito essencial do processo”.

Diretor JA Bayona no set de “Snow Society”. Netflix

Roberto Canessa, um dos sobreviventes, era estudante de medicina na época do acidente. Ele ajudou a tratar os feridos e testemunhou como alguns de seus amigos morreram devido a ferimentos em acidentes, hipotermia e fome. Ele se lembra de ter se sentido desesperado, mas nunca desistiu e estava determinado a voltar para casa.

“Tínhamos dois lemas quando estávamos na montanha: Talvez amanhã, e enquanto houver vida, há esperança. Esses lemas básicos são subestimados neste momento. Porque embora eu estivesse cercado por pessoas mortas e pudesse morrer a qualquer momento momento, o mundo continuou.”

Sabendo que as operações de resgate haviam parado e que eles estavam mortos, Canessa e seu companheiro de rugby, Nando Parrado, perceberam que não poderiam esperar mais se quisessem sobreviver. Eles fizeram uma árdua jornada de 10 dias pelos Andes em busca de ajuda. O esforço heróico mostrado no filme levou ao resgate de seus companheiros.

“Enquanto estava na serra, senti como se estivesse carregando um elefante de 400 quilos no ombro e, quando saí, me senti completamente liberado. Saí e fiquei grato a Deus. Minha responsabilidade era visitar o familiares das vítimas”. “Aqueles que não sobreviveram e contaram o que aconteceu.”

Vinte e nove pessoas morreram no que foi chamado de “Tragédia dos Andes”. No entanto, também foi aclamado como o “Milagre dos Andes”, uma vez que seria impensável que alguém tivesse sobrevivido ao acidente, muito menos suportado mais de dois meses encalhado numa cordilheira propensa a frio extremo e picos tempestuosos com mínimo De alimentos e suprimentos. .

Para Canessa e Bayona, Associação de Neve É uma homenagem a quem nunca voltou para casa.

“Agora, quando assisto ao filme, tenho a sensação de que de alguma forma, assim como os mortos, eles deram aos sobreviventes uma chance de viver, e agora são os sobreviventes que deram aos mortos a chance de voltar à vida na tela. ”

Associação de Neve Disponível mundialmente na Netflix a partir de 4 de janeiro, após um breve lançamento nos cinemas.