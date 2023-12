Alabama Nick Saban contrata o ex-assistente de Michigan George Helo para a equipe: Fonte

O ex-técnico do Michigan, George Helo, foi contratado pelo Alabama, disse uma fonte familiarizada com a mudança O atleta Quinta-feira.

Espera-se que Helow, de 36 anos, comece imediatamente, enquanto o Crimson Tide se prepara para enfrentar seu ex-time, Michigan, nas semifinais do College Football Playoff no Rose Bowl.

Helu passou as temporadas 2021-22 na equipe dos Wolverines. Ele ajudou a transformar Junior Colson em um calouro do All-America em 2021 e fez parte de uma defesa entre os 15 primeiros. Ele finalmente deixou o programa após a temporada passada, quando Jim Harbaugh trouxe Chris Partridge de volta à equipe de Michigan como treinador de linebackers. Desde então, Partridge foi demitido do programa após uma investigação da NCAA sobre suposto roubo inapropriado de sinal na equipe.

Helu começou a treinar durante a temporada de 2012 no Alabama como estagiário defensivo na equipe de Nick Saban.

O que o Alabama ganhará com esta contratação?

Embora Helu não fizesse parte da equipe de Michigan este ano, ele serviu sob o comando do atual coordenador defensivo Jesse Minter em 2022 – e seu conhecimento do sistema dos Wolverines será valioso enquanto o Alabama enfrenta seu desafio defensivo mais difícil até agora. Nesta temporada, Michigan ocupa o primeiro lugar nacionalmente em pontuação de defesa (9,46 pontos por jogo) e o segundo em defesa total (239,2 jardas por jogo). Dois dos ex-linebackers de Helow, Colson e Michael Barrett, foram seleções do Big Ten nesta temporada.

O Alabama não está programado para começar os treinos antes de meados do mês. A equipe participará de exercícios de levantamento, corrida e direção 7 contra 7 entre agora e então, dando a Hilo tempo para se aclimatar e começar a se reunir com os treinadores antes de um treino completo no final de dezembro.

A contratação de Helow pode se transformar em uma oportunidade de tempo integral para a equipe do Alabama após esta temporada. O atual técnico de linebackers externos e coordenador de times especiais, Coleman Hutzler, aceitou o cargo de coordenador defensivo no estado do Mississippi, deixando uma vaga na equipe. Helu atuou como treinador de linebackers e coordenador de times especiais em Maryland em 2020, além de mais de 10 anos de experiência defensiva com passagens pelo Alabama, Geórgia, Colorado State e, mais recentemente, Michigan. Se tudo correr bem e Hilo for promovido, um jovem e conceituado treinador se juntará à equipe de Saban e Hilo terá um lugar de destaque em uma das melhores equipes do futebol universitário. – Kennington Smith III, Alabama venceu o Repórter

(Foto: Robin Allam/Ikon Sportswire via Getty Images))