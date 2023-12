O jogo de ‘próximo nível’ de Brock Purdy impressiona o QB reserva do 49ers Sam Darnold – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – O quarterback Brock Purdy teve muito que processar em um curto período de tempo, começando com a convocação de jogadas para o técnico do 49ers, Kyle Shanahan, para conhecer rapidamente a defesa de Seattle.

Mas antes que pudesse decidir onde lançar a bola, ele notou os pés do safety dos Seahawks, Jamal Adams.

Adams estava preso entre o wide receiver Jauan Jennings na frente dele e Deebo Samuel, que deslizava diagonalmente pelo campo atrás dele.

“Ele estava meio para cima e para baixo, e eu pensei, ‘OK, com Deebo se movendo, podemos exagerar aqui’”, disse Purdy sobre Adams.

Então, em vez de lançar para Jennings, que estava aberto como o alvo número 1, Purdy decidiu chutar a bola profundamente.

Samuel admitiu que não estava correndo muito porque não achava que a bola estava indo em sua direção. Ele mudou de marcha quando viu a bola voar em sua direção.

O resultado foi um passe para touchdown de 54 jardas no segundo quarto que deu aos 49ers uma vantagem de 14-10 no jogo da Semana 14 no Levi’s Stadium.

“Para Brock poder ver isso, é definitivamente o próximo nível e ele é um zagueiro muito bom”, disse o quarterback reserva do 49ers, Sam Darnold, à NBC Sports Bay Area. “Mas é assim que somos treinados também.

“O modo como isso é falado na reunião do quarterback tem um impacto sobre Brock e sobre o que ele vê. Os olhos de Brock estavam no lugar certo e ele viu a coisa certa.

Esta longa queda é apenas um exemplo de como Purdy conseguiu levar seu jogo para o próximo nível.

Não é por acaso que Purdy lidera a NFL em muitas das categorias estatísticas mais importantes, incluindo classificação de passador (116,9), porcentagem de conclusão (70,2) e jardas por tentativa de passe (9,9). Purdy entrou na conversa de MVP da liga faltando quatro jogos para o final da temporada regular.

Talvez sua melhor qualidade seja fazer com que uma aparência incrivelmente complexa seja tão fácil.

“Essas são coisas que ele faz com muita naturalidade”, disse o técnico do 49ers, Kyle Shanahan. “Acho que esse é o talento de Brock que nem sempre você pode julgar.

“É uma grande questão como seus olhos veem as coisas. Acho que Brock está ciente das coisas e da velocidade das coisas, ele conhece o buraco e os defensores e o que eles têm que defender.

Darnold, em sua sexta temporada na NFL depois de entrar na NFL como a terceira escolha geral do New York Jets, disse que houve momentos no início do jogo em que o safety de Adams e Seahawks, Quandre Diggs, jogou rotas de fundo com conceitos semelhantes.

“Então, quando vimos isso anteriormente, Brock era muito bom nisso – muito bom em entender como os caras jogam e quando essas coisas surgem, e em ser capaz de tirar vantagem de certos visuais”, disse Darnold.

“Existem certas jogadas e coberturas que colocam (os jogadores defensivos) em apuros”, disse Darnold. “Brock é um processador rápido nesse sentido. Ele pode entender o que a defesa está fazendo e está obviamente conectado aos nossos conceitos.”

“Ele é muito bom em ler as defesas e seguir sua liderança muito rapidamente.”

Darnold também apontou a disposição e capacidade de Purdy de transmitir os pontos de discussão de Shanahan e do técnico dos quarterbacks, Brian Griese, da sala dos quarterbacks para as situações de jogo. Darnold disse que a discussão inclui como as defesas podem tentar ocultar as coberturas. Uma equipe pode tentar fazer com que Purdy pense que está jogando uma defesa e depois mudar para outra quando chutar a bola.

Purdy tem a capacidade de reconhecer essas mudanças e responder de acordo.

Darnold disse que sabia que Purdy era um jogador muito bom quando decidiu assinar com o 49ers como agente livre. Darnold disse que ficou impressionado ao ver Purdy jogar no final da temporada passada, depois de abrir a temporada como terceiro zagueiro do 49ers.

Nesta temporada, ele disse que viu um jovem jogador continuar a melhorar em todas as áreas.

“Acho que o que acontece com Brock é que ele continua melhorando durante toda a temporada”, disse Darnold. “Isso é o que importa: continuar melhorando e agir na hora certa. Contanto que ele consiga fazer isso, estaremos bem.”

