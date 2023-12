Shohei Ohtani revela o nome de seu cachorro





”, “providerName”: “Twitter”, “providerUrl”: “https://twitter.com”, “thumbnail_url”: null, “type”: “oembed”, “width”: 550, “contentType “: “rich”},{“__typename”: “Markdown”, “content”: “Nós nos divertimos, mas a subtrama mais incrível da entressafra chegou ao fim, com o novo grande homem de US$ 700 milhões dos Dodgers revela que seu cachorro… O nome é Dekopin, que significa mover a testa de alguém em japonês.



Mas você pode chamá-lo de “Isca”.





”Achei que seria difícil para o povo americano pronunciar isso”, disse Ohtani por meio de seu tradutor, Ippei. Mizuhara.”,”type”: “text”},{“__typename”: “OEmbed”, “html”: “







Ainda não há nenhuma palavra sobre que tipo de contrato Decoy deve esperar obter no mercado de agente livre – mas pelo menos por enquanto, Ainda existe apenas um trapaceiro na família Ohtani.

Ohtani se recusou a revelar o nome do filhote depois que o cachorro apareceu ao lado dele quando ele beijou 2023. O maior mistério da Liga Principal de Beisebol finalmente foi resolvido: Shohei Ohtani finalmente nos disse o nome de seu cachorro.

Ohtani se recusou a revelar o nome do filhote depois que o cachorro apareceu ao lado dele quando ele beijou

O prêmio de Jogador Mais Valioso do Mês da Liga Americana foi passado, gerando especulações de que era,

Sua visita [account profile](https://www.mlb.com/account “Perfil da conta” para gerenciar suas assinaturas.”, “newsletterTitle”: “Receba as últimas novidades da MLB.”, “stickyRelatedHeightDisplacement”: 700, “tagPrefixPlayer”: ” player “, “tagPrefixTeam”: null, “team”: null}]}}}} window.adobeAnalytics = {“reportingSuiteId”: “mlbglobal08,mlbcom08”, “linkInternalFilters”: “mlb”} window.globalState = {“tracking_title” :” Liga Principal de Beisebol”, “lang”: “pt”} window.appId = ” /*–>*/