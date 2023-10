A próxima missão lunar da China pretende fazer o que nenhum país jamais fez. Suas ambições espaciais não param por aí

Hong Kong

CNN

–



A missão lunar da China para devolver as primeiras amostras já coletadas do outro lado da Lua será lançada no próximo ano, disseram autoridades, enquanto Pequim intensifica seu ambicioso plano de enviar astronautas à Lua nesta década e construir uma estação internacional de pesquisa lunar.

Os preparativos para a próxima missão planeada – conhecida como Chang’e-6 – estão a progredir sem problemas, afirmou a Administração Espacial Nacional da China (CNSA) num comunicado na semana passada, acrescentando que um satélite que acompanha a missão será implantado na primeira metade do próximo ano. .

Esta semana, a CNSA também está de olho na missão Chang’e-8 programada para 2028, com autoridades chinesas na segunda-feira. Conexão Aumentar a cooperação global para missões lunares não tripuladas durante o Congresso Astronáutico Internacional em Baku, Azerbaijão.

Em 2028, a missão chinesa acolherá projetos conjuntos “a nível de missão” com outros países e organizações internacionais, de acordo com um relatório anexo. documento Divulgado no site da CNSA.

Isto significa que a China e os parceiros internacionais podem trabalhar juntos para lançar e operar naves espaciais em órbita, conduzir “interações” de naves espaciais e explorar conjuntamente a superfície lunar, afirma o documento.

A espaçonave também fornecerá espaço para 200 kg (440 libras) de cargas científicas estrangeiras, disse a agência em seu site. A mídia estatal chinesa disse que isso poderia permitir que parceiros estrangeiros conduzissem pesquisas na Lua “participando” da missão.

A China espera que as duas próximas missões e a sonda Chang’e-7, com lançamento previsto para 2026, produzam dados valiosos para a construção de uma estação de investigação internacional permanente no pólo sul lunar até 2040 – parte do esforço mais amplo de Pequim para se tornar uma nação líder. . Uma grande potência espacial.

Esses esforços fizeram da China o primeiro país a enviar um veículo espacial ao mundo Lado distante da lua Em 2019, conclusão da construção de sua órbita Estação Espacial Tiangong No ano passado, anunciou os seus planos de se tornar o segundo país a desembarcar Uma missão tripulada na lua Até 2030.

A expansão dos laços internacionais de Pequim através da cooperação espacial também faz parte deste plano – embora até agora tenha sido relatado que apenas alguns países aderiram à estação de investigação lunar planeada. Esses países incluem Rússia, Venezuela e África do Sul, segundo a mídia estatal chinesa.

A China não está sozinha na melhoria do perfil do seu programa espacial e das ambições lunares, com muitos países a olharem para os potenciais benefícios científicos, o prestígio nacional, o acesso aos recursos e a exploração adicional do espaço profundo que as missões lunares bem-sucedidas podem trazer.

No mês passado, a Índia caiu Nave espacial Chandrayaan-3 Na Lua, tornando-se apenas o quarto país a alcançar esta conquista, já que a sua aterragem na superfície lunar atingiu o pólo sul da Lua mais do que qualquer outra nave espacial na história.

Naquela mesma semana, a primeira missão da Rússia à Lua em décadas terminou em fracasso Nave espacial Luna 25 Colidiu com a superfície da lua.

Os Estados Unidos também reforçaram o seu programa lunar, lançando a Lua Primeiro voo de teste Em 2022, no âmbito do programa Artemis, que visa devolver astronautas americanos à Lua em 2025 e construir lá um acampamento base científico, com a NASA também de olho no pólo sul lunar.

Tal como a China, os Estados Unidos também têm trabalhado para aproximar parceiros internacionais, com mais de vinte países a assinarem o seu acordo Acordos de Ártemis Padrões para “exploração pacífica do espaço profundo”. A China não está entre os atuais signatários.

A Agência Espacial Chinesa afirmou num relatório que a missão Chang’e-6, que será lançada em Pequim no próximo ano, trabalhará para aprofundar a compreensão do lado oculto da Lua, através da recolha de amostras após 10 missões anteriores ao lado próximo. voltado para a Terra. declaração Sexta-feira, e coincide com o Festival do Meio Outono – um feriado nacional chinês associado à lua.

Hu Hao, um alto funcionário que trabalha na missão Chang’e-6, disse ao estado chinês: “Essas amostras permitirão aos cientistas desenvolver os seus estudos no outro lado… (e) analisar a composição das amostras para expandir o conhecimento”. sobre a lua.” mídia na semana passada.

A espaçonave está programada para pousar na Bacia Aitken, na Antártida, no lado oposto, e coletará amostras de poeira e rochas lá, disse Hu, referindo-se a um grande relevo lunar de grande interesse científico.

O lado oculto da Lua, que não pode ser visto da Terra, está coberto de crateras, mas, ao contrário do lado próximo, não é dominado por grandes mares lunares ou marcas escuras de antigos fluxos de lava – uma diferença que confunde os cientistas.

A espaçonave Chang’e-6 também transportará cargas úteis e quatro satélites Parceiros internacionais, segundo CNSA.

Estes incluem um instrumento fabricado na França para detectar gás radônio, um detector de íons negativos da Agência Espacial Europeia, um refletor de ângulo de laser italiano para calibrar sistemas de radar e o CubeSat do Paquistão, um pequeno satélite quadrado, acrescentou ela.

Espera-se que a missão seja seguida pela Chang’e-7 em 2026, que visa procurar recursos lunares no pólo sul da Lua, e pela Chang’e-8 dois anos depois, que poderá investigar como fazer uso de materiais lunares. . Autoridades disseram.

A China lançou cinco sondas robóticas desde 2007. A sua última missão, Chang’e-5, aterrou na Lua em dezembro de 2020 e regressou com amostras de rochas e solo lunares.