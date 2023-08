Acuna enfrentou o Braves com dois home runs na sétima entrada da vitória

Serviços de notícias da ESPN3 minutos para ler

Ronald Acuna Jr. caiu no chão enquanto os torcedores corriam para o campo A estrela do Braves, Ronald Acuna Jr., saiu ileso depois que torcedores do Colorado correram para o campo e o derrubaram no chão.

Denver – O jogador do Atlanta Braves, Ronald Acuna Jr., confrontou dois torcedores da direita durante o jogo de segunda-feira no Corus Field, um encontro que deixou o craque caindo no chão.

Na sétima entrada contra o Colorado Rockies, um indivíduo correu para a quadra para tirar uma selfie com Acuna, colocando o braço em volta do jogador antes que a segurança chegasse.

Enquanto a segurança trabalhava para retirar a pessoa de Akuna, outra pessoa correu para a praça e correu em direção a Akuna, aparentemente fazendo contato com ele e derrubando-o no chão.

Acuna sentou-se na grama enquanto a segurança cuidava do pessoal. Ele se levantou por sua própria força. Atlanta tinha acabado de marcar quatro corridas para subir 9-4 antes do acidente.

Aparentemente ileso no incidente, Acuna sorriu depois e fez um sinal de positivo.

“Fiquei um pouco assustado no início”, disse Acuna por meio de um intérprete. “Acho que os fãs estavam lá pedindo fotos. Não pude falar nada porque naquele momento a segurança já estava lá e já estávamos meio entrelaçados, mas a segurança conseguiu entrar e está tudo bem. estou bem, espero.” que eles estejam bem.”

O técnico do Atlanta, Brian Snicker, ficou desapontado com a seleção do público.

Ele disse: “Você não quer ver isso acontecer, eu sei disso”. “Você não sabe o que eles farão quando chegarem lá. É uma situação assustadora.”

O técnico do Colorado, Bud Black, concordou. “É muito decepcionante para mim que isso aconteça, especialmente no nosso estádio, na nossa cidade”, disse ele. “Isso me incomoda. Em geral, me incomoda quando vejo isso em outros lugares, em todos os esportes.”

Quando questionado sobre o incidente em sua coletiva de imprensa pós-jogo, Snicker disse que não o viu ao vivo porque estava no banheiro. Quando questionado se já tinha visto algo assim antes, ele acrescentou: “Sim, um grupo”.

Kevin Pillar começou no campo esquerdo do Braves na segunda-feira e quase sofreu um acidente quando caiu.

“Não acho que eles tivessem más intenções. Acho que isso ficou óbvio desde o início”, disse Pillar sobre os fãs. “Temos essas regras e regulamentos e devemos nos sentir seguros em campo. Felizmente, eles não estavam lá para causar nenhum dano”.

Acuna é um dos favoritos ao prêmio de Jogador Mais Valioso da Liga Nacional nesta temporada. Ele entrou na segunda-feira com rebatidas de 0,330 com 28 home runs e 74 RBIs e teve um jogo de destaque na vitória.

Fora do centro do palco em Atlanta, ele fez seu 29º home run da temporada e terminou 4 de 5 com cinco RBIs e uma caminhada na vitória de seu clube por 14-4.

“Um jogador especial. Ele é um cara talentoso e jogador de beisebol”, disse Snicker. “Qualquer coisa que ele faça neste jogo não me surpreenderia. Só acho que ele é muito talentoso.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.