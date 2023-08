Noah Lyles: Estrelas do basquete contra-atacam depois que corredor americano zombou da NBA

CNN

Noah Lyleso homem mais rápido do mundo atualmente, causou polêmica e pareceu irritar alguns NBA As maiores estrelas perguntam por que os jogadores de basquete se autodenominam campeões mundiais depois de vencerem as finais da NBA.

O velocista americano conquistou os títulos mundiais dos 100m e 200m na ​​semana passada nos campeonatos mundiais, tornando-se o primeiro homem a vencer o sprint duplo desde Usain Bolt em 2015.

Falando aos repórteres no Campeonato Mundial em Budapeste, Hungria, Lyles disse: “Um campeão mundial em quê? Estado unido? Não me interpretem mal, às vezes adoro os Estados Unidos, mas este não é o mundo.

“Nós somos o mundo”, acrescentou, referindo-se aos atletas que participam nos Campeonatos Mundiais de Atletismo.

“Temos aqui quase todos os países que lutam e prosperam e levantam a sua bandeira para mostrar que estão representados. Não há bandeiras na NBA.

Lyles, que nunca é tímido diante das câmeras, parecia estar fazendo esses comentários irônico, rindo e sorrindo com os repórteres ao longo de sua resposta. No entanto, provocou uma reação de algumas estrelas da NBA.

Kevin Durant, que foi eleito o jogador mais valioso das finais da NBA duas vezes em sua ilustre carreira, liderou o ataque.

“Alguém ajude esse irmão”, escreveu ele no Instagram em resposta a uma postagem na ESPN.

O tetracampeão da NBA, Draymond Green, também participou, escrevendo no Instagram: “Quando as coisas dão errado quando você é inteligente”, com um emoji de palma.

No entanto, Aaron Gordon, estrela do Denver Nuggets, pareceu ver o lado engraçado, escrevendo no Instagram: “Tanto faz… eu fumo amigo nos 200m.”

Embora a NBA seja composta apenas por times dos Estados Unidos e do Canadá, a maioria dos melhores jogadores do mundo joga na liga.

Muitas de suas grandes estrelas são outsiders, como Nikola Jokic, duas vezes MVP da NBA, da Sérvia, e o astro Giannis Antetokounmpo, da Grécia.

A velocista americana e campeã feminina dos 100m, Chakari Richardson, comentou o debate e defendeu Lyles.

Ela postou: “Eu apoio Noah nisso”. Mídia social.

“a organização [NBA] Você tem jogadores de países diferentes, mas está competindo contra países diferentes. Você tem que enfrentar o mundo para ser campeão mundial.”

Podemos não ver Lyles ou Richardson na quadra de um jogo da NBA tão cedo.