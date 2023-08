Luis Rubiales: Promotores vão investigar o técnico de futebol espanhol por causa de seu beijo indesejado com Jenny Hermoso

CNN

Os dirigentes das federações regionais de futebol de Espanha apelaram à demissão de Luis Rubiales, presidente suspenso da federação nacional de futebol, num comunicado publicado esta segunda-feira após uma reunião de emergência.

Rubiales foi suspenso pela FIFA no sábado depois de beijar à força uma jogadora durante as comemorações da vitória feminina na Copa do Mundo.

“Após os recentes acontecimentos e comportamentos inaceitáveis ​​que prejudicaram gravemente a imagem do futebol espanhol, os Presidentes pedem, com efeito imediato, ao Sr. Luis Rubiales que apresente a sua demissão do cargo de Presidente da Federação Espanhola de Futebol. [Royal Spanish Football Federation]disse a RFEF em nome do Comitê de Presidentes Regionais.

O comunicado refere que todos os 19 presidentes regionais apoiam unanimemente o presidente interino da Federação Espanhola, Pedro Rocha, “para liderar uma nova fase de diálogo e reconciliação com todas as instituições do futebol”. Rocha substituiu Rubiales após ser banido pela FIFA.

Juntamente com a crescente pressão para renunciar, Rubiales enfrenta agora uma investigação que poderá levar a acusações de agressão sexual por parte dos procuradores espanhóis.

Mais cedo, a mãe de Rubiales trancou-se numa igreja e iniciou uma greve de fome para protestar contra a “perseguição desumana e sanguinária” do seu filho de 46 anos, informou a imprensa espanhola.

Angeles Bejar teria dito na segunda-feira que permanecerá na igreja em Motril, perto de Granada, no sul da Espanha, “indefinidamente, dia e noite” até que a justiça seja feita contra Rubiales.

O treinador de futebol e a Federação Espanhola de Futebol estão envolvidos em polêmica desde que ele beijou a atacante Hermoso, de 33 anos, na boca, depois que a Espanha conquistou seu primeiro título de Copa do Mundo Feminina ao derrotar a Inglaterra.

Rubiales disse que cometeu um erro, mas chamou o beijo de consensual, enquanto Hermoso disse que não o deixou beijá-la e se sentiu violada.

“Senti-me emasculada e vitimizada por um ato sexista e equivocado, sem qualquer consentimento da minha parte”, disse ela nas redes sociais. Eu simplesmente não fui respeitado.

Num discurso desafiador na sexta-feira, Rubiales recusou-se a renunciar ao cargo e prometeu “lutar até o fim” – uma postura que atraiu uma onda de críticas ferozes de times, jogadores, políticos, dirigentes da federação e até mesmo das Nações Unidas.

Solicitado a comentar o incidente durante uma conferência de imprensa na segunda-feira, um porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, disse: “Quero dizer, quão difícil é não beijar alguém na boca?”

“Há uma questão crítica de sexismo que ainda existe no desporto e esperamos que as autoridades espanholas e o governo espanhol lidem com isto de uma forma que respeite os direitos de todas as atletas femininas”, acrescentou.

A Fifa disse neste sábado que decidiu suspender Rubiales de “todas as atividades relacionadas ao futebol em nível nacional e internacional” por 90 dias enquanto o processo disciplinar era iniciado.

Em resposta à recusa de Rubiales em renunciar, o vice-presidente da RFEF, Rafael del Amo, e 11 membros do programa nacional de futebol feminino espanhol renunciaram.

Hermoso e seus companheiros de Copa do Mundo disseram que não jogariam novamente pela Espanha até que Rubiales fosse demitido.

No entanto, a Federação Espanhola de Futebol está Ele está atrás de seu chefeEla acusou Hermoso de mentir sobre o incidente e ameaçou com ação legal contra ela e outras pessoas.

O chefe do Conselho Supremo do Desporto da Espanha, Victor Francos, expressou preocupação de que a controvérsia possa prejudicar a candidatura da Espanha para co-sediar a Copa do Mundo de 2030 ao lado de Portugal e Marrocos.

“Estou preocupado com a Copa do Mundo”, disse Francos em entrevista coletiva na segunda-feira. Ele acrescentou: Há duas semanas estávamos em melhor posição para a Copa do Mundo de 2030 do que estamos hoje. Mas somos um governo teimoso.”

Francos disse estar em contacto com os órgãos dirigentes para lhes explicar que “o desporto espanhol não é como o que vemos hoje em dia e o futebol espanhol não é o que vi hoje em dia”, referindo-se a Rubiales. incidente.