Figurinista de ‘The Mandalorian’ e ‘Ahsoka’ tinha 56 anos

Lucasfilm

Shauna Trebcheck é uma figurinista indicada ao Emmy, conhecida por seu trabalho em vários figurinos Guerra das Estrelas Sua agência Gersh e Lucasfilm confirmaram a morte de sua série no Disney+ e sua colaboração com Joss Whedon. Ela tinha 56 anos. A causa da morte não foi informada, mas a morte de Trpcic foi inesperada. Há três dias ela estava narrando uma viagem no deserto No instagram.

Trpcic nasceu em Artesia, Califórnia, e sempre se interessou por ficção científica e histórias em quadrinhos. Ela frequentou a Otis College of Fashion Art and Design, onde trabalhou na equipe de Bob Mackie em seu último ano.

Trpcic começou a desenhar para Albert Wolski no filme vencedor do Oscar dança Então ele se tornou seu assistente no filme Barry Levinson Jogos Infantis. Ela construiu um trabalho impressionante desde então, tornando-se uma das principais figurinistas de ficção científica de Hollywood. Trpcic descreveu o design de moda como “criar uma bela arte corporal porque você cria esse personagem dimensional, e fiquei imediatamente impressionado com isso”.

Ela trabalhou em séries de Joss Whedon como Anjo, vaga-lume, casa de boneca E Blog para cantar junto do Dr. E o filme dele também Cabana na floresta.

a vaga-lume Um fã que trabalhava no Skywalker Ranch perguntou se ela gostaria de fazer uma turnê, e foi lá que Trpcic conheceu George Lucas. Quinze anos depois, ela recebeu um telefonema para trabalhar nisso O Mandalorianorealizando um sonho de toda a vida de design de Star Wars.

Trpcic abriu loja na Lucasfilm em 2019, ingressando na segunda temporada da série O Mandaloriano. Desde então, ela continuou seu trabalho nessa série e também trabalhou como figurinista para Livro Boba FettE Ahsoka. Trpcic foi indicada ao Emmy por seu trabalho O Mandaloriano 2ª temporada e livro boba fett, Ela ganhou o prêmio Fashion Designers Guild por seu trabalho neste último. Ela está atualmente indicada ao Emmy por seu trabalho O Mandaloriano Sessão 3.

Para abrigar suas criações, a Lucasfilm montou um armazém em Los Angeles que abrigou milhares de seus figurinos de todos os shows.

“[Trpcic] Foi considerado uma espécie de Guerra das Estrelas Historiadora por seus pares, ela lê todos os livros de cinema que encontra para entender melhor as técnicas usadas nos filmes de diferentes épocas. Obituário está lendo.

Nos programas Star Wars, Trpcic trabalhou em estreita colaboração com os produtores/produtores Dave Filoni e Jon Favreau, que se lembraram dela na sexta-feira.

“Shauna tinha um profundo amor e apreço por Star Wars”, disse Filoni. “Você pode ver isso em cada trabalho que ela fez conosco. Ela adorou tudo sobre fazer parte dessas histórias, inclusive se conectar com os fãs e fazer parte desta comunidade. Sinto que ela sempre fez parte de Star Wars. Ela os figurinos contam uma história, fazem uma declaração.” “Com uma experiência de vida que aconteceu diante das câmeras. Adorei colaborar com Shauna e sentirei falta da presença dela.”

“Sua criatividade deu vida a este mundo”, acrescentou Favreau. “Ela fará muita falta como amiga e colega.”

Como um membro querido da família Star Wars/Lucasfilm, Trpcic gostava de interagir com os fãs e frequentemente julgava os concursos de cosplay do Star Wars Celebrations.

Os créditos de cinema e televisão de Trpcic incluem O filme do Bob Esponja: Sponge on the Run, K-Fil, Torchwood, Outro Período, Uma Segunda Chance E Patos suecos.

Como orgulhosa membro do Fashion Designers Guild, ela tem defendido a igualdade de remuneração para designers de moda.

Trebsic deixa sua mãe, Rana, e seus dois filhos, Joseph e Sarah Trebsic. Caixa foi criado Em nome de seus filhos. O memorial será anunciado posteriormente.