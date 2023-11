Nolan Smith será o selecionador convidado do College GameDay

ATENAS – Uma das melhores partes do College GameDay é sempre a parte de seleção do show. GameDay tem um convidado que vem escolher jogos com o grupo de analistas.

E embora Nolan Smith admita prontamente que não é uma celebridade, ele representará a Geórgia quando se sentar à mesa para escolher os jogos de futebol americano universitário.

Smith anunciou em um post no Instagram que será o selecionador de convidados no sábado.

“Não sou uma celebridade, mas estarei escolhendo seus convidados às 11h30 de sábado e você sabe por quem estou torcendo.” Smith disse em uma postagem no Instagram. “Venha me ver falar merda no palco e estarei de volta a Atenas pela primeira vez em muito tempo.”

Smith foi uma peça fundamental nas duas equipes anteriores do campeonato nacional da Geórgia. Ele foi o capitão permanente do elenco de 2022, mesmo depois de ter perdido a segunda metade da temporada devido a lesão.

Smith é um dos seis Georgia Bulldogs que jogam pelo Philadelphia Eagles, já que a franquia derrotou Smith na primeira rodada do Draft de 2023 da NFL. Smith tem 7 tackles na temporada e recentemente conseguiu seu primeiro sack na NFL na vitória sobre o Miami Dolphins.

Smith deverá ser excelente no College GameDay, pois certamente trará muita energia para o grupo

“Nolan é inteligente. Ele é carismático, seus companheiros o amam e ele é apaixonado”, disse o técnico da Geórgia, Kirby Smart, sobre Smith em março. “Ele é cheio de energia e é um dos jogadores mais difíceis que já conheci. Nolan terá sucesso em tudo que fizer. Ele me disse que voltaria para ser o técnico principal da Geórgia e eu disse que ele poderia ficar com ele.

Os outros Bulldogs que jogarão pelos Eagles são Jordan Davis, Jalen Carter, Kelly Ringo, Nakobi Dean e D’Andre Swift. Dean sofreu recentemente uma lesão no pé e ficará afastado dos gramados por enquanto. Davis está tendo um ano de destaque com os Eagles, enquanto Carter pode ser o melhor defensor novato da NFL.

Os Eagles têm o melhor histórico da NFL com 8-1 e saem esta semana antes de enfrentar o Kansas City Chiefs em 20 de novembro.

Enquanto isso, a Geórgia enfrentará o número 9, Ole Miss, no sábado. Os Bulldogs têm a chance de conquistar o SEC East Championship com uma vitória, garantindo uma vaga no jogo do SEC Championship.

O College GameDay começa às 9h ET, e o jogo da Geórgia começa às 19h ET. Ambos serão transmitidos pela ESPN.