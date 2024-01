Os Steelers estão inativos no Wild Card Game contra os Bills

Os Steelers entram no jogo de hoje contra o Buffalo Bills com um time relativamente saudável, com o único jogador descartado sendo o linebacker profissional TJ Watt.

Mas “apenas” é uma palavra grande “apenas”.

Watt, capitão do time da NFL que foi nomeado para o time AP All-Pro na sexta-feira, foi descartado após sofrer uma lesão no joelho contra o Baltimore Ravens no final da temporada.

Com Watt fora, será todo um treinamento prático como linebacker externo para compensar a ausência do candidato a Jogador Defensivo do Ano.

Entre aqueles que serão chamados a pressionar estão os linebackers externos Marcus Golden e Nick Herbig.

O coordenador defensivo Terrell Austin disse que tinha uma mensagem simples para eles.

“Vamos, querido. Essa é a mensagem. Vamos”, disse Austin. “Esses caras, nós trouxemos esses caras aqui por um motivo, Marcus e Nick. Obviamente, nós recrutamos e contratamos Nick e Marcus. Mas trouxemos esses caras por esse motivo, no caso de perdermos um de nossos caras no exterior.”

“Estávamos nessa posição. Estávamos nessa posição no ano passado e não acho que estávamos preparados ou tínhamos tanta profundidade atrás de TJ quanto gostaríamos.

“Mas acho que temos dois caras fortes este ano. Todos nós sabemos que eles não serão assim. TJTJ é um cara único. Gostamos da composição mental e da maneira como eles jogam e de seu temperamento e todas essas coisas estão acontecendo. para nos dar alguns pontos positivos lá.”

Todos no vestiário têm total confiança na capacidade de ambos os jogadores de avançar e, como unidade, eles podem realizar o trabalho.

"Eu não acho que você pode ir até alguém neste vestiário e pensar que eles estão brilhando porque Marcus Golden e Nick estão prestes a ter sua chance", disse o linebacker interno Elandon Roberts. "Não me interpretem mal. Não vamos tirar nada do TJ, mas acho que mesmo com o TJ liderando o ataque, ele quer que tenhamos total confiança neles."

“Quer dizer, perdemos o prêmio de Jogador Defensivo do Ano neste jogo. O Jogador Defensivo do Ano. O Jogador Defensivo do Ano, cite-me, deveria estar fora deste jogo. E tenho total confiança. Em Marcus Golden e Nick façam seu trabalho e bem. Extremamente.”

Golden odeia ver Watt desmoronar, mas entende a tarefa que tem em mãos.

“Faz parte da NFL”, disse Golden. “Você nunca sabe o que pode acontecer. Você não quer que seus rapazes se machuquem, mas todos nós sabemos que você tem que estar preparado. Quer você seja um reserva, quer seja um novato, você tem que estar pronto todos os dias ir lá e jogar em todos os lugares como se fosse “Seu último jogo. Então, estaremos prontos, e acho que muitos caras aqui trabalham duro, não importa qual seja sua posição no gráfico de profundidade. Eles estão simplesmente prontos para jogar futebol americano da NFL.”

“Você só precisa estar pronto. Você tem que estar pronto e preparado e conhecer o seu trabalho e estamos entusiasmados para sair e vencer para o TJ.”

Além disso, Herbig assumirá um papel maior e Alex Highsmith confia em ambos.

“Ele trabalhou duro”, disse Highsmith de Herbig. “Cada vez que ele entrava ele fazia uma jogada. Para poder entrar ele foi feito para esse momento.

"Ele trabalhou duro", disse Highsmith de Herbig. "Cada vez que ele entrava ele fazia uma jogada. Para poder entrar ele foi feito para esse momento.

"(Marcus) é um grande cara no vestiário. Ele não é apenas um grande jogador em campo, mas também um grande companheiro de equipe e um grande líder. Ele é um veterano, está nesta liga há algum tempo." Ele vem fazendo isso em alto nível há algum tempo e estou ansioso para continuar a construir esse relacionamento.

“Acho que temos jogadores de qualidade que serão capazes de entrar, fazer muita pressão, fazer muitas jogadas excelentes. Nick e Marcus, toda vez que entram, fazem ótimas jogadas, recebem sacks, fazem jogadas .Eu sei que esses caras podem entrar e fazer ótimas jogadas.” para nós.”

Embora Highsmith procure que todos façam a sua parte, ele sabe que também precisa garantir que fará a sua parte. Ele disse que a chave para si mesmo era continuar fazendo o que estava fazendo. E siga um pequeno conselho de Golden.

“Seja eu mesmo”, disse Highsmith. “Continue caçando. Essa é a única coisa que Marcus Golden sempre diz, continue caçando. Não importa o que aconteça, continue caçando, continue correndo, os sacos virão.”

“Estou entusiasmado com esta oportunidade e com o desafio. Estou ansioso para chegar lá. Estou muito entusiasmado e pronto para ir.”

Embora não contar com Watt seja um golpe para a defesa, eles levam um tiro no braço com o retorno dos guardas Minkah Fitzpatrick e Damontae Kazee. Ambos os jogadores perderam os últimos três jogos da temporada regular, com Fitzpatrick lesionado no joelho e Kazee suspenso.

“Acho que a qualquer momento é bom ter um dos seus melhores jogadores de volta ao time”, disse Austin. “Ele é um comunicador fundamental lá e faz muitas coisas por nós.

“Estou animado por tê-lo de volta.”

O cornerback Chandon Sullivan está animado em receber Fitzpatrick e Kazee de volta ao grupo, sabendo que quanto mais saudáveis ​​eles estiverem no secundário, melhor.

O cornerback Chandon Sullivan está animado em receber Fitzpatrick e Kazee de volta ao grupo, sabendo que quanto mais saudáveis ​​eles estiverem no secundário, melhor.

"Estamos avançando na direção certa e ficando saudáveis", disse Sullivan. "Somos capazes de ficar juntos quando precisamos e jogar um bom futebol." Fitzpatrick é zagueiro titular no secundário e seu retorno é algo difícil de mensurar.

“Isso significa tudo”, disse Sullivan. “Este é o líder da nossa defesa, o nosso líder. Ele significa tudo. Parece que já faz muito tempo que não estamos todos saudáveis ​​ao mesmo tempo. Então, para estarmos nos playoffs, o momento é perfeito. “

Embora a secundária esteja saudável esta semana, eles estão bem cientes do que a ausência de Watt significa para a unidade em geral e estão dispostos a fazer a sua parte para ajudar a compensar isso.

“Temos que fazer isso como uma unidade”, disse Sullivan. “Estamos sentindo falta do líder de demissões da NFL, então todos têm que se esforçar e tentar encontrar e criar novas maneiras de pressionar.”