A SpaceX enviará 23 satélites Starlink em órbita quando o 90º Falcon for lançado em 2023 – Spaceflights Now

Atualizado às 21h15 EST: Modificado para refletir o horário de lançamento do novo alvo.

A SpaceX está se preparando para atingir outro marco com o lançamento de uma missão Starlink durante a noite. O voo da Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral marcará o 90º lançamento orbital da empresa em 2023 e o 280º lançamento do Falcon 9 até o momento.

A missão Starlink 6-33 está programada para ser lançada às 12h07 EDT (0507 UTC) do Complexo de Lançamento Espacial 40.

O Spaceflight Now terá cobertura ao vivo da missão começando uma hora antes da decolagem no YouTube.

O clima é considerado adequado para a missão na decolagem, mas os meteorologistas também monitoram a imagem. Os ventos de decolagem são o único componente observacional na previsão que prevê um clima 95% favorável.

“Um impulso secundário de ar frio fluirá para a área [on Wednesday]A previsão de lançamento indicava céu limpo e um gradiente de pressão mais forte sobre a Costa Espacial. “Isso resultará em rajadas de vento de superfície até amanhã à noite, que diminuirão lentamente durante a janela de lançamento, de modo que os ventos de decolagem continuam sendo a única preocupação.”

A previsão também indicou que o cisalhamento do vento de nível superior foi considerado “baixo a moderado” e foi destacado na secção Critérios de Risco Adicionais.

Se a missão Starlink 6-33 for lançada a tempo, marcará o terceiro retorno mais rápido para a plataforma de lançamento da SpaceX, SLC-40. Esta missão será o 159º lançamento orbital da SpaceX a partir desta plataforma.

O impulsionador do primeiro estágio utilizado para o lançamento é o Tail No. 1077, que está realizando seu nono vôo nesta missão. Lançamentos anteriores notáveis ​​incluem Crew-5 e GPS 3 Space Vehicle 06.

Ele pousará no navio drone, “basta ler as instruções”, cerca de oito minutos e meio após a decolagem. Com 23 satélites a bordo, o número total de satélites lançados em 2023 chegará a 1.871.

Em uma republicação de um gráfico da empresa de análise BryceTech, o fundador da SpaceX, Elon Musk, afirmou que a empresa “pretende lançar mais de 80% da carga útil total da Terra em órbita este ano”. O relatório do terceiro trimestre observa que dos 63 lançamentos orbitais ao redor do mundo, a SpaceX foi responsável por 26 deles.

Dividindo ainda mais, a SpaceX lançou muito mais coisas no espaço do que o resto do mundo combinado. Lançou 519 naves espaciais durante o terceiro trimestre em comparação com a China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), a segunda mais próxima, que lançou 24 naves espaciais.

A estatística que Musk citou da BryceTech era uma que ele sempre gostava de manter em mente: a massa da espaçonave em órbita. Este gráfico mostra que no terceiro trimestre, a SpaceX lançou 381.278 kg em órbita, seguida pela CASC com 24.560 kg e pela Roscosmos com 17.475 kg.

Enquanto isso, no Complexo de Lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da NASA, as equipes continuam a trabalhar para o que provavelmente será o lançamento final daquela plataforma em 2023. O Falcon Heavy apoiando a missão USSF-52 retornou ao hangar adjacente na noite de terça-feira. Em antecipação à integração do avião espacial X-37B no foguete.

O nono lançamento do foguete Falcon Heavy continua até agora em 10 de dezembro.