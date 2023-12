Módulo de pouso chinês descobre estruturas poligonais gigantes enterradas sob Marte: ScienceAlert

A espaçonave chinesa Zhurong está equipada com um sistema de radar de penetração no solo, que lhe permite observar abaixo da superfície de Marte.

Os pesquisadores anunciaram novos resultados de varreduras do local de pouso de Zhurong na Utopia Planitia, dizendo que identificaram cunhas poligonais irregulares localizadas a uma profundidade de cerca de 35 metros durante o voo do robô.

Os objetos medem de centímetros a dezenas de metros. Os cientistas acreditam que os polígonos enterrados resultaram de ciclos de congelamento e degelo em Marte há milhares de milhões de anos, mas também podem ser vulcânicos, o resultado do arrefecimento de fluxos de lava.

A espaçonave Zhurong pousou em Marte em 15 de maio de 2021, tornando a China o segundo país a pousar com sucesso em Marte.

O gentil rover, batizado em homenagem ao deus chinês do fogo, explorou seu local de pouso, enviou imagens (incluindo uma selfie com o módulo de pouso, tirada por uma câmera remota), estudou o terreno marciano e fez medições usando seu radar de penetração no solo ( GPR).

A vida inicial da missão de Zhurong durou três meses terrestres, mas operou com sucesso por pouco mais de um ano terrestre antes de entrar em um estado de hibernação planejado. mas, Nenhuma notícia foi ouvida do veículo desde maio de 2022.

Pesquisadores do Instituto de Geologia e Geofísica da Academia Chinesa de Ciências que trabalharam com os dados de Zhurong disseram que o GPR fornece um complemento importante para explorações de radar orbital de missões como a Mars Express da Agência Espacial Europeia e a sonda Tianwen-1 da China.

Eles disseram que uma pesquisa GPR in-situ poderia fornecer detalhes locais importantes sobre estruturas rasas e sua composição a uma profundidade de cerca de 100 metros ao longo do caminho do rover.

Utopia Planitia é uma grande planície dentro de Utopia e é a maior bacia de impacto reconhecida em Marte (também no sistema solar), com um diâmetro de cerca de 3.300 km. No total, o veículo percorreu 1.921 metros durante sua vida útil.

Pesquisadores liderados por Li Zhang, escreveram em seu artigo publicado em natureza, O radar do rover detectou dezasseis cunhas poligonais a uma distância de cerca de 1,2 quilómetros, indicando uma ampla distribuição de terreno semelhante abaixo de Utopia Planitia.

Estas características desenterradas foram provavelmente formadas entre 3,7 e 2,9 mil milhões de anos atrás, durante o final do Hesperiano e o início da Amazónia em Marte, “talvez quando o antigo ambiente húmido cessou. O terreno poligonal foi posteriormente soterrado, com ou sem erosão.” Através de processos geológicos subsequentes.

Embora terreno de tipo poligonal tenha sido visto em várias regiões de Marte de Muitas tarefas anterioresEsta é a primeira vez que aparecem indicações de polígonos enterrados.

O terreno poligonal enterrado requer um ambiente frio que pode estar relacionado com os processos de congelamento e descongelamento da água e do gelo no sul da Utopia Planitia, no início de Marte, escreveram os pesquisadores.

“A possível presença de água e gelo necessários para o processo de congelamento e descongelamento nas cunhas pode ter vindo da migração de umidade causada pela sucção criogênica de um aquífero subterrâneo em Marte, neve caindo do ar ou difusão de vapor para depositar gelo poroso”, ele explica.

Pesquisa anterior de dados de radar Zhurong Ele observou que múltiplas inundações durante o mesmo período criaram várias camadas abaixo da superfície da Utopia Planitia.

Enquanto o Nova portar indica que os mecanismos de formação mais prováveis ​​seriam o encolhimento do solo devido a sedimentos úmidos que secaram, produzindo rachaduras na argila; no entanto, o encolhimento resultante do resfriamento da lava também pode produzir rachaduras por contração térmica.

Em ambos os casos, observam que uma mudança significativa no clima de Marte foi responsável pela formação do polígono.

“A estrutura subterrânea com materiais de cobertura cobrindo o antigo terreno poligonal enterrado sugere que houve uma mudança paleoclimática acentuada em algum momento depois”, escreveram os pesquisadores.

“A variação acima e abaixo de uma profundidade de cerca de 35 metros representa uma mudança acentuada na atividade da água ou nas condições térmicas na antiga época de Marte, implicando que houve perturbação climática em latitudes baixas a médias.”

Este artigo foi publicado originalmente por O universo hoje. Leia o Artigo original.