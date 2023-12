Pesquisadores descobrem múmias de ratos no topo de vulcões “parecidos com os marcianos”

Os picos vulcânicos áridos e varridos pelo vento da região de Puna de Atacama, abrangendo o Chile e a Argentina, têm uma semelhança impressionante com a superfície de Marte, que tem uma atmosfera esparsa e condições geladas. Estes picos estão localizados em altitudes surpreendentes, superiores a 6.000 metros, e foram anteriormente considerados inadequados para a presença de mamíferos. No entanto, um estudo foi publicado recentemente na revista Biologia atual Apresenta uma descoberta inovadora: a descoberta de ratos mumificados nesta paisagem agreste, ultrapassando os limites conhecidos da sobrevivência dos vertebrados no nosso planeta.

“O mais surpreendente da nossa descoberta é que os mamíferos podem viver no topo dos vulcões num ambiente tão inóspito. Marte“Alpinistas bem treinados podem suportar altitudes tão extremas durante uma tentativa de um dia inteiro de cume, mas o fato de os ratos realmente viverem nessas altitudes mostra que subestimamos a capacidade fisiológica dos mamíferos”, diz o pesquisador principal Jay Stowers, biólogo do Universidade de Nebraska, Lincoln. “O pequenino.”

Stowers e seus colegas descobriram a primeira múmia de rato no cume do Vulcan Saline por acidente, quando encontraram o corpo dessecado na borda de uma pilha de pedras. Mas agora que sabiam o que procurar, logo encontraram outros.

“Assim que meu parceiro de escalada e eu começamos a procurar o resto das rochas, encontramos mais sete múmias no mesmo pico”, lembra Storz.

Depois começaram a vasculhar sistematicamente os cumes de todos os vulcões andinos. Até agora, foram observados 21 picos vulcânicos, incluindo 18 picos com mais de 6.000 metros. Finalmente, encontraram 13 ratos mumificados nos cumes de vários vulcões acima dos 6.000 metros. Em alguns casos, as múmias estavam acompanhadas de restos de esqueletos de muitos outros ratos.



Vídeo mostrando o local onde foram escavadas 4 múmias no cume do Vulcão Polar (6.233 m), Chile. Crédito: Jay Stowers

Datação por radiocarbono e análise genética

A datação por radiocarbono mostrou que ratos mumificados encontrados no topo de dois vulcões tinham no máximo algumas décadas de idade. Os que estavam no terceiro local eram mais velhos, estimados em no máximo 350 anos. A análise genética da crista da múmia mostrou que ela representa A Classificar É chamado de rato com orelhas de folha phyllotis vaccarumque ocorre em baixas altitudes na região.

“A descoberta de múmias de ratos no topo destes picos vulcânicos congelados e varridos pelo vento foi uma grande surpresa”, diz Stowers. “Combinado com os nossos registos vivos de ratos nos cumes e nas laterais de outros vulcões andinos de grande altitude, estamos a recolher cada vez mais provas da existência de populações residentes de longo prazo de ratos que vivem em altitudes extremas.”

Explore os segredos da vida dos mamíferos em grandes altitudes

A descoberta levanta agora questões importantes, incluindo como os mamíferos poderiam sobreviver num mundo árido de rochas, gelo e neve, onde as temperaturas nunca ultrapassam o ponto de congelamento e cerca de metade do oxigénio disponível está ao nível do mar. Não está claro por que os ratos subiram a tais alturas. Há mais de 500 anos, os Incas eram conhecidos por realizar sacrifícios humanos e animais no topo de alguns picos dos Andes. No entanto, os pesquisadores observam que os ratos mumificados dos picos dos vulcões não poderiam ter sido transportados para lá pelos Incas, uma vez que nenhum deles era grande o suficiente para coexistir com eles.

Num trabalho em curso, os investigadores estão a investigar se os ratos de grandes altitudes possuem características fisiológicas especiais que lhes permitem sobreviver e funcionar em condições de baixo teor de oxigénio. Eles estão conduzindo experimentos fisiológicos em ratos em cativeiro coletados em grandes altitudes para descobrir. Eles também continuam suas pesquisas de montanhismo de pequenos mamíferos nos altos picos andinos da Argentina, Bolívia e Chile.

“Com as nossas pesquisas biológicas de montanhismo nos Andes, continuamos a fazer novas descobertas surpreendentes sobre a ecologia de ambientes de altitude extrema”, diz Storz.

Referência: “Insights genômicos sobre o mistério das múmias de ratos no topo dos vulcões do Atacama”, por Jay F. Stowers, Schuyler Lijphart, Marcial Quiroga Carmona, Naim M. Bautista, Juan C. Obazo, Timothy B. Wheeler, Guillermo D’Elia e Jeffrey M. Judas, 23 de outubro de 2023, Biologia atual.

doi: 10.1016/j.cub.2023.08.081

Este trabalho foi financiado por doações da Instituto Nacional de SaúdeA National Science Foundation, a Sociedade Geográfica e o FONDECYT.