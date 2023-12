Emma Stone está se juntando ao Five-Timers Club do SNL com Tina Fey e Candice Bergen

Emma Stone se tornou o membro mais jovem do Five-Timers Club Sábado à noite ao vivo neste fim de semana, quando ela apresentou o programa pela quinta vez em 13 anos. E embora ela não tenha recebido a recepção repleta de estrelas que John Mulaney teve no ano passado, ela recebeu uma recepção extra especial no SNL Sua “história” durante seu monólogo.

Primeiro, Stone apontou para o fato de que ela praticamente cresceu no programa, tendo apresentado o programa pela primeira vez quando tinha 20 e poucos anos, antes de conhecer o marido no programa.

“Eu sei que ele é muito tímido diante das câmeras, ele não é um artista, mas é uma noite especial para nós. Eu gostaria que as câmeras estivessem voltadas para ele, se estiver tudo bem”, disse a atriz. Mas em vez de mostrar seu marido na vida real, o roteirista e diretor Dave McCary, Lorne Michaels apareceu na tela. “Eu te amo muito, meu querido”, acrescentou ela.

A partir daí, Stone foi acompanhada no palco por Tina Fey e depois Candice Bergen, duas das cinco outras mulheres que realizaram o mesmo feito. Bergen contou a ela sobre a “seção feminina” especial que ela criou no clube há alguns anos.

“Eu entendi tudo”, disse Bergen. “O chuveiro, o camarim e um grande quadro com os olhos cortados para que Martin Short pudesse espiar.” Depois disso, “a seção feminina começou como um lugar pequeno e tranquilo para chorar. Mas com o passar dos anos, tornou-se um lugar grande e luxuoso para chorar”.

Quando eles finalmente deram as boas-vindas a Stone SNL “Namore com ela” e entregue a ela uma jaqueta cinco vezes, Stone enfiou a mão no bolso e imediatamente encontrou um baseado.

“Oh, essa deve ser a jaqueta de Woody Harrelson”, brincou Bergen, antes de Stone tirar o cartão de vacina do bolso também.

“Então definitivamente não é Woody”, brincou Fey, referindo-se ao monólogo controverso (e especialmente sem participações especiais) de Harrelson quando ele apresentou pela quinta vez em fevereiro passado.