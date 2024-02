A perda de 80% do Alibaba pode se estender devido a preocupações com a concorrência

(Bloomberg) — Os investidores que buscam limitar a queda livre nas ações da empresa chinesa de comércio eletrônico Alibaba Group Holding Ltd. poderão ter uma longa espera, se os traders de opções estiverem certos.

A queda de 75% das ações em relação ao seu máximo histórico em 2020 empurrou a sua avaliação para um mínimo histórico e colocou o seu valor de mercado no mesmo nível do rival emergente PDD Holdings Inc. O mercado de derivativos está indicando mais dificuldades, com a divergência de opções mostrando um aumento nas desvantagens futuras. O relatório de lucros do Alibaba está programado para ser divulgado na quarta-feira.

Um contrato curto que aposta que as ações cairão mais de 10% até o final de abril foi o contrato mais negociado na segunda-feira. No entanto, as ações subiram até 7% em Hong Kong na terça-feira, em meio a algum otimismo sobre lucros positivos, especialmente tendo em conta o facto de a empresa ter antecipado a data do relatório.

A receita do Alibaba nos três meses até dezembro deverá aumentar 5,6% em relação ao ano anterior, o crescimento mais lento em três trimestres, em meio a condições econômicas difíceis e descontos acentuados. As estimativas de lucros futuros da empresa caíram cerca de 4% no mês passado.

O mercado de varejo on-line da China está ficando lotado, com Alibaba e JD.com Inc. se enfrentando. Novos participantes, incluindo o Douyin Mall, operado pela proprietária da TikTok, ByteDance Ltd. Ao mesmo tempo, a pressão deflacionista persistente e a queda dos salários desencadearam uma guerra de preços. O prêmio foi ganho por lojas de descontos como Pinduoduo, o equivalente local do Temu do PDD.

“O foco é saber se o Alibaba conseguirá sobreviver à fraqueza geral”, disse Tam Tsz Wang, analista da DBS Vickers Hong Kong Ltd. “O mercado espera que o Alibaba perca participação de mercado à medida que enfrenta a concorrência feroz de rivais como Douyin e PDD. será É se eles serão capazes de importar novos drivers para manter seu crescimento geral.

As ações são negociadas a 8 vezes os lucros futuros, perto da sua avaliação mais baixa de sempre, tornando-as uma das ações de tecnologia mais baratas da China. Em comparação, a empresa de serviços públicos CLP Holdings Ltd., listada em Hong Kong. Cerca de 13 vezes o lucro esperado, como é o caso do Hang Seng Tech Index.

A Alibaba gastou US$ 9,5 bilhões em recompras de ações no ano passado, um recorde, segundo dados compilados pela Bloomberg, e diz que ainda tem cerca de US$ 12 bilhões restantes até 2025 para gastar em recompras. A empresa poderá gastar metade de seu fluxo de caixa livre em recompras e também poderá anunciar um dividendo especial após desinvestir no negócio, de acordo com um analista do Goldman Sachs Group Inc. Ronald Keung. Ele mantém uma classificação de Compra no Alibaba, citando sua avaliação atraente.

Os traders de opções estão menos otimistas, com o volume de negociação de opções de venda aumentando nos últimos dias. O mercado está precificando as ações em um movimento de 5,6% em qualquer direção logo após os resultados de quarta-feira, o que seria um dos maiores movimentos pós-lucro das ações em dois anos.

Os esforços de renovação liderados pela nova gestão da empresa incluem a redução de negócios não essenciais e, ao mesmo tempo, um maior investimento na expansão global e na inteligência artificial. Está a concentrar-se na melhoria das operações principais, incluindo a transferência de recursos da sua unidade Tmall para Taobao, a fim de melhor satisfazer a procura de produtos mais baratos, embora possa levar algum tempo até ver resultados.

Este foco em preços mais baixos levará a um fraco crescimento das receitas, o que é “certamente negativo para o sentimento e os preços das ações no curto prazo”, disseram analistas do JPMorgan Chase & Co., incluindo Alex Yao, que reduziu sua estimativa para os lucros do Alibaba para o atual ano em 3. % No mês passado. O crescimento no negócio principal da empresa provavelmente permanecerá “fraco nos próximos quatro trimestres”.

