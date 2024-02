Decisão RBA, salários japoneses e medidas chinesas

12 horas atrás

As vendas no varejo na Austrália aumentaram durante o trimestre de dezembro, de acordo com as últimas notícias Dados governamentais.

Os volumes de vendas no varejo australianos aumentaram 0,3% no quarto trimestre de 2023, superior ao aumento de 0,1% no trimestre anterior e superior ao crescimento de 0,1% estimado em uma pesquisa da Reuters.

“O aumento nos volumes de vendas a retalho em Dezembro foi apoiado por um menor crescimento nos preços dos bens a retalho. Os consumidores beneficiaram particularmente dos descontos em itens discricionários, como mobiliário e produtos electrónicos”, disse Ben Dorper, chefe de estatísticas de retalho no Australian Bureau of Statistics.

“A remoção dos efeitos do crescimento populacional e dos preços fortes mostra claramente como os consumidores responderam às pressões do custo de vida. Os volumes de vendas por pessoa diminuíram todos os trimestres desde o pico em Junho de 2022, embora permaneçam acima dos níveis pré-pandemia.” Dorber acrescentou.

Os investidores aguardam agora a decisão política de… Reserve Bank of Australia no final do dia. Espera-se que o banco central mantenha as taxas de juros.

– Shreyashi Sanyal