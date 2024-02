Lucros do quarto trimestre de 2023 da Palantir (PLTR)

Lucro por ação: 8 centavos foram revisados ​​para 8 centavos esperados pela LSEG, anteriormente conhecida como Refinitiv

A receita da Palantir no quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2023 aumentou 20% ano após ano, para US$ 608,4 milhões, acima dos US$ 508,6 milhões do ano anterior. A empresa registrou lucro líquido de US$ 93,4 milhões, ou 4 centavos por ação, em comparação com US$ 30,9 milhões, ou 1 centavo por ação, no mesmo trimestre do ano passado.

Numa carta aos acionistas, o CEO da Palantir, Alex Karp, disse que a expansão e o crescimento da empresa “nunca foram tão grandes”, especialmente porque a procura por grandes modelos de linguagem nos Estados Unidos “permanece inabalável”. A Palantir está lançando sua própria plataforma de inteligência artificial, ou AIP, e Karp disse que a empresa realizou quase 600 experimentos usando a tecnologia em 2023, contra menos de 100 em 2022.

“Nossos resultados refletem a força de nossos programas e a crescente demanda que vemos em todas as indústrias e setores por plataformas de IA”, escreveu Karp.

A Palantir disse que espera receitas entre US$ 612 milhões e US$ 616 milhões durante o primeiro trimestre e previu receitas para o ano inteiro entre US$ 2,65 bilhões e US$ 2,67 bilhões. Wall Street esperava receitas de US$ 617 milhões durante o primeiro trimestre e US$ 2,66 bilhões para o ano inteiro.

Palantir, conhecida pelo seu trabalho de defesa e inteligência com o governo dos EUA, disse que as suas receitas comerciais nos EUA aumentaram 70% ano após ano. A Palantir disse que seu número de clientes comerciais nos EUA aumentou 55% ano após ano, passando de 143 para 221 clientes.

No último trimestre, a Palantir reportou o seu quarto trimestre consecutivo de rentabilidade, o que significa que agora é elegível para inclusão no S&P 500.

A Palantir realizará sua teleconferência trimestral com investidores às 17h (horário do leste dos EUA).