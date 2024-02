A Microsoft compartilhará detalhes sobre como trazer jogos do Xbox para o PlayStation em meados de fevereiro

A Microsoft planeja compartilhar detalhes sobre seus planos de trazê-lo Oi Fi Rush E outros exclusivos do Xbox para consoles PS5 e Nintendo Switch, segundo fontes familiarizadas com os planos da Microsoft. Detalhes dos planos multiplataforma da Microsoft estão vazando gradualmente, com A beira Foi revelado no fim de semana que um próximo jogo de Indiana Jones está sendo considerado para PS5. Agora, a Microsoft se prepara para decidir o futuro do Xbox na próxima semana, após um fim de semana de vazamentos e incertezas para os fãs do Xbox.

“Nós ouvimos você e ouvimos você”, disse Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, em uma postagem no X. “Estamos planejando um evento de atualização de negócios para a próxima semana, onde esperamos compartilhar mais detalhes com vocês sobre nossa visão para o futuro do Xbox.

Fomos informados de que a Microsoft estava planejando originalmente esta atualização comercial para o final deste mês, juntamente com um anúncio Oi Fi Rush Para PS5 e Nintendo Switch. Depois de especulações sobre isso Oi Fi Rush, Campo Estelare aumentando outros jogos do Xbox que chegarão ao PS5 no fim de semana, a Microsoft respondeu com o anúncio de um “Evento de Atualização de Negócios” para a próxima semana.

Ativos de jogos extraídos de dados sugeriram um lançamento Oi Fi Rush Para PS5 e Nintendo Switch na semana passada, após rumores de Oi Fi Rush E Mar de Ladrões Eles estão migrando para plataformas não Xbox.

Agora, a Microsoft terá que enfrentar os rumores de frente e explicar sua nova estratégia para o Xbox e o que o futuro reserva para seus esforços de jogos após a enorme aquisição de US$ 68,7 bilhões da Activision Blizzard. READ NASA se prepara para entregar amostras do asteroide histórico

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.”