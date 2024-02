Um motorista da Tesla foi supostamente preso por usar um Apple Vision Pro enquanto dirigia o carro no piloto automático

Vídeo de um proprietário de Tesla usando um novo Fones de ouvido Apple Vision Pro Ao usar os recursos de direção assistida de um carro, permitindo que o carro dirija sozinho, e a suposta prisão se tornam virais nas redes sociais e destacam um novo perigo potencial na estrada.

O Vision Pro da Apple parece poderoso, mas para quem é? | A tecnologia do futuro

Postado na sexta-feira – mesmo dia O Vision Pro já está à venda Nos EUA – O vídeo de 25 segundos parece apresentar Dante Lentini, de 21 anos, que postou o vídeo em sua própria página Conta XE digitando e rolando com seu fone de ouvido de US$ 3.500. Em parte do vídeo, as mãos de Lentini não estão no volante, o que é um requisito para os três Recursos de direção assistida Tesla: Piloto automático, piloto automático aprimorado e direção totalmente autônoma. (Apesar do nome, os recursos de direção assistida da Tesla não tornam seus carros totalmente autônomos.)

O vídeo continua mostrando Lentini em um carro estacionado com a polícia ao lado dele. Em comentário ao X, Lentini confirma que a pessoa do vídeo é ele e que foi preso. Na manhã de segunda-feira, o vídeo de Lentini teve mais de 24 milhões de visualizações no X, plataforma de propriedade do CEO da Tesla, Elon Musk.

O Gizmodo entrou em contato com Lentini e Tesla na manhã de segunda-feira para comentar, mas não obteve resposta imediata. O famoso Tesla Dissolveu seu departamento de relações públicas Em 2020, não estamos prendendo a respiração esperando uma resposta.

Alguns usuários nas redes sociais acusaram Lentini, que disse no LinkedIn que… Gerente de Produção Na startup de desenvolvimento de software Hyper, para exibir vídeos para cliques e visualizações, embora não esteja imediatamente claro se ele fez isso. Em resposta aos comentários denunciando a estupidez de dirigir usando fones de ouvido, Lentini Ele respondeu“Ah, que pena, tivemos uma reunião.”

maçã Os usuários são especificamente avisados Contra o uso do Vision Pro durante a condução em seu manual do usuário. A empresa não respondeu a um pedido de comentário.

“Esteja sempre atento ao ambiente e à posição do corpo durante o uso. O Apple Vision Pro foi projetado para uso em áreas controladas e seguras, em uma superfície plana”, observa a empresa. “Nunca use o Apple Vision Pro ao dirigir um veículo em movimento, bicicleta, máquinas pesadas, ou em qualquer outra situação que exija atenção à segurança.”

Os recursos de assistência ao motorista da Tesla, especialmente o piloto automático, atraíram o escrutínio federal da montadora nos últimos anos. Em 2021, a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário abriu um Investigação oficial Na empresa devido a incidentes relacionados aos recursos de assistência ao motorista da Tesla, incidentes que deixaram mais de uma dezena de mortos.

Em julho passado, o regulador de segurança Peça mais informações à Tesla Uma atualização de software permite que os motoristas usem o piloto automático por longos períodos de tempo sem colocar as mãos no volante.

“A diluição resultante dos controles projetados para garantir que o motorista permaneça envolvido na tarefa de direção dinâmica pode levar a uma maior desatenção do motorista e à falha do motorista em supervisionar adequadamente o piloto automático”, disse John Donaldson, conselheiro sênior do regulador. Ele disse em uma mensagem na hora.