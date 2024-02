O Audi RS6 Avant GT estreia como uma perua Uber com 621 cavalos de potência

A Audi apresentou o RS6 Avant GT como sua última edição especial e o “topo de linha”.

Se parece familiar, deve ser porque o carro se inspira no conceito RS6 GTO 2020. Este carro foi criado por doze aprendizes e foi inspirado no carro de corrida Audi 90 quattro IMSA GTO de 1989.

Essa linhagem é fácil de identificar porque a edição especial tem grade e para-choque pretos para fazer o carro parecer mais baixo e mais largo. Este esforço é apoiado por uma divisória vermelha clara e atraente.

E isso é apenas a ponta do iceberg, já que o modelo apresenta um capô exclusivo de fibra de carbono com detalhes expostos. Os para-lamas dianteiros também são feitos de carbono e apresentam aberturas de ventilação que “reduzem a pressão do ar no arco da roda e melhoram o resfriamento dos freios”.

Mantendo o tema desempenho, o veículo está equipado com um spoiler duplo inspirado no automobilismo “retirado quase 1:1 do carro-conceito trainee”. As barras de tejadilho também foram removidas para uma “silhueta mais plana e desportiva”, enquanto um enorme difusor com refletor vertical ajuda a enfatizar a largura do carro.

Em outros lugares, os designers instalaram espelhos de fibra de carbono e detalhes brilhantes em fibra de carbono. A eles se juntam emblemas coloridos e rodas especiais de 22 polegadas, disponíveis na cor branca. Falando em cores, o modelo apresenta gráficos atraentes, além das pinturas Arkona White, Nardo Grey, Chronos Grey Metallic, Madeira Brown Metallic ou Mythos Black Metallic.

Os toques de cor continuam no interior, onde a cabine preta contrasta com detalhes em vermelho e cobre. No entanto, o verdadeiro destaque são os bancos fortemente reforçados que apresentam bordado “RS6 GT”, bem como seções centrais em forma de favo de mel.

Os compradores também encontrarão cintos de segurança em vermelho carmesim, tapetes especiais e detalhes numerados individualmente no console central. O acabamento em microfibra Dinamica é padrão, mas os clientes também podem obter carbono de poros abertos com construção em sarja.

No que diz respeito ao desempenho, o carro tem um motor V8 biturbo de 4,0 litros que gera 621 cv (463 kW / 630 cv) e 627 lb-ft (850 Nm) de torque. São 30 PS (22 kW / 30 PS) e 37 lb-ft (50 Nm) a mais do que o modelo padrão.

O motor está acoplado a uma transmissão Tiptronic de oito velocidades, que está associada a um sistema de tração integral Quattro com o mesmo diferencial central do RS6 Avant Performance. Enquanto esse componente durar, o carro será equipado com uma suspensão coilover ajustável exclusiva, bem como um diferencial traseiro esportivo Quattro especialmente ajustado. A suspensão reduz a altura do passeio em 0,4 polegadas (10 mm) e promete “a combinação perfeita de dinâmica e conforto”.

Outras características incluem estabilizadores mais rígidos, um sistema de freios de cerâmica e pneus Continental Sport Contact 7. Audi diz que o modelo mais recente oferece “melhor aderência à estrada em condições secas e molhadas”, bem como subviragem reduzida nas curvas em alta velocidade.

Em termos de números brutos, o RS6 Avant GT dispara de 0-62 mph (0-100 km/h) em 3,3 segundos e atinge 124 mph (200 km/h) em 11,5 segundos. Se os motoristas mantiverem os pés firmes, o carro acabará atingindo uma velocidade de 305 km/h.

A produção será limitada a 660 unidades e as entregas estão programadas para começar no segundo trimestre. Um dia inteiro é gasto montando os componentes manualmente, o que ajuda a explicar por que os preços começam em 219.355 euros na Alemanha e 176.975 libras no Reino Unido.