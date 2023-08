A melhor maneira de criar um Lemon Posset também é a mais simples

Ao ver que vai apresentar o seu limão na mesma casca de limão, não deixe de escolher um pedaço de cítrico impecável com uma linda casca amarela para pontuar alto na apresentação. O tamanho do limão também importa; O limão maior tem uma cavidade interna maior para acomodar mais porções depois de escavado. Procure limões grandes com bastante suco (existem muitas variedades de limão – recomendamos a variedade Yem Ben) que ainda tenham algumas de suas folhas para garantir um resultado realmente bonito.

Lave bem os limões sob uma torneira aberta ou em uma tigela com água fria para remover qualquer sujeira da superfície. Lembre-se de que as cascas de limão servirão como uma tigela pequena, portanto, não extraia o suco com um espremedor de frutas, pois isso afrouxará a forma e poderá rasgar a casca. Como alternativa, corte o limão ao meio no sentido do comprimento e retire a polpa com uma colher pequena (tomando cuidado para não danificar a casca) para fazer pratos em forma de barco. Deixe as folhas verdes como estão para dar à sua exibição uma linda vegetação. A carne é então cortada e passada por uma peneira para extrair o máximo de suco possível antes de ser reservada.

Para fazer sua própria limonada, leve um pouco de creme de leite, açúcar e casca de limão para ferver antes de adicionar o suco de limão (aqui está uma ótima receita de limonada com todos os detalhes para você começar). Por fim, passe novamente a mistura cremosa de limão por uma peneira para separar as cascas de limão e despeje na metade do limão. Depois que a mistura estiver firme e resfriada, leve à geladeira para solidificar ainda mais e saboreie este maravilhoso creme cítrico sob o sol.