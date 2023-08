Os cientistas dizem que a próxima grande chuva de meteoros pode ter uma “explosão” massiva.

GT

Se você viu muitas “estrelas cadentes” neste fim de semana durante o pico da chuva de meteoros Perseidas, provavelmente tem uma pergunta urgente que precisa de uma resposta – quando é a próxima pergunta?

Há aproximadamente uma dúzia de chuvas de meteoros por ano. As datas de pico anuais são bastante previsíveis porque a órbita da Terra ao redor do Sol é definida e conhecida. Chuvas de meteoros são o resultado de poeira e detritos deixados por cometas no sistema solar interno. Crucialmente, é somente quando fluxos de material flutuam pelo caminho orbital da Terra ao redor do Sol que podemos experimentar chuvas de meteoros.

Se as Perseidas são a chuva de meteoros mais comum do ano, elas não são as mais prolíficas. Além disso, há uma boa chance de que dezembro veja não apenas o pico da chuva de meteoros Geminídeos – conhecida por ser a mais pesada já registrada – mas também uma explosão repentina da chuva de meteoros Andromedidas, que não está ativa há mais de uma década.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as próximas cinco chuvas de meteoros nos meses restantes de 2023:

1. Chuva de meteoros Orionidas

Sexta-feira / sábado, 20/21 de outubro, vê o pico da chuva anual de meteoros causada pelo cometa mais famoso do mundo – 1P Halley. Espere cerca de 20 “meteoros” por hora no pico, embora com uma lua crescente eles sejam difíceis de ver no céu noturno branqueado. Este é um que sentimos falta.

2. Chuva de meteoros de Leonid

Com pico durante a noite na sexta-feira / sábado, 17/18 de novembro de 2023, a chuva de meteoros Leonid é conhecida por meteoros brilhantes com trens contínuos. Espere cerca de 10-20 “meteoros” por hora. A lua será um crescente crescente, deixando um céu escuro depois da meia-noite. Boa noite observando as estrelas com uma chance maior de ver algumas “estrelas cadentes”.

3. Chuva de meteoros de Andrômeda

No início de dezembro – vendo um céu noturno sem lua – você pode ver uma chuva repentina de meteoros produzindo cerca de 200 “meteoros” em seu pico. Ele não está ativo há várias décadas, mas A.J papel Ele afirma que as chuvas de meteoros de Andrômeda podem impressionar em 2023. Famosa por erupções espetaculares em 1872 e 1885 – quando produziram milhares de meteoros por hora – Andromeda deve trazer atividade “moderada a forte” em 2023 e 2036 e “deve ser alertado pelos observadores .”

4. Chuva de meteoros Geminídeos

Um dos meteoros mais prolíficos do ano, os Geminídeos atingirão o pico na quarta/quinta-feira, 13/14 de dezembro de 2023. É possível ver até 120 “meteoros” multicoloridos por hora. O pico ocorre apenas um dia após a lua nova, então as condições para os geminídeos neste ano são perfeitas. Como bônus, é possível que a Terra encontre um fluxo de detritos do Cometa 46P/Wirtanen de 10 a 12 de dezembro, de acordo com o universo hoje. Vale a pena fazer um plano de monitoramento.

5. Chuva de Meteoros Ursidas

Os Ursidas produzem apenas cerca de 10 “meteoros” a cada hora no pico, que é quinta/sexta, 21/22 de dezembro de 2023. A lua cheia será após o primeiro quarto, tornando o céu noturno brilhante. Este é para ser esquecido.

A melhor maneira de ver uma chuva de meteoros

Todas as chuvas de meteoros são melhor vistas nas primeiras horas após a meia-noite de um local longe da poluição luminosa. Pegue uma poltrona reclinável, um cobertor (seja para se deitar e/ou se enrolar), desligue o smartphone (a luz branca dele mata a visão noturna) e mantenha os olhos no céu. Vista-se bem – seja qual for a época do ano – coma muitos lanches e bebidas quentes e faça pausas frequentes.

Ver muitas “estrelas cadentes” requer paciência e dedicação – e quando você vê uma “bola de fogo” brilhante, tudo vale a pena!

Desejo-lhe céus limpos e olhos arregalados.

