Assista à chuva de meteoros Perseidas com esta transmissão ao vivo gratuita do telescópio

O pico anual dos meteoros Perseidas ocorrerá na noite de sábado (12 de agosto), e os observadores do céu poderão acompanhar o evento celestial em sua forma mais enérgica no conforto de suas casas.

o Projeto Telescópio Virtual Ele fornecerá uma visão do cume das Perseidas usando a câmera de todo o céu de suas instalações em Manciano, Itália. A área remota oferece céus escuros perfeitos para ver os famosos meteoros Perseidas.

nós cobriremos Chuva de meteoros Perseidas “Este ano, as condições do céu serão boas, quase sem sobreposição lunar. Tiraremos fotos de nossas instalações em Manciano, na zona rural de Maremma, sob uma das atmosferas mais escuras da Itália.

A transmissão ao vivo on-line gratuita começará às 21:30 EST no sábado (01:30 GMT no domingo), coincidindo com o pico da chuva de meteoros. Você pode assistir à transmissão ao vivo aqui no Space.com, cortesia do Virtual Telescope Project, ou diretamente em www.space.com página da web tv ou Canal do Youtube .

A chuva anual de meteoros Perseidas está ativa entre 17 de julho e 24 de agosto, de acordo com Museus Reais Greenwich. A chuva de Perseidas costuma ser um destaque no calendário dos caçadores de meteoros em todo o mundo porque pode produzir até 100 meteoros por hora e criar bolas de fogo brilhantes e exibições espetaculares de estrelas cadentes.

Os shows de meteoros são chamados de Perseidas porque os irradiam – o ponto onde os meteoros parecem fluir Terra De – localizado na constelação Perseu .

A origem das Perseidas é uma nuvem de detritos deixada dentro Sistema solar Pelo cometa 109P/Swift-Tuttle. A Terra fica presa em lascas de gelo e rocha todo verão enquanto gira o sol .

Esses fragmentos entram atmosfera da Terra A velocidades de até 130.000 mph (209.000 km/h), cerca de 85 vezes a velocidade máxima de um avião a jato! Isso comprime o ar na frente do naufrágio e o aquece a milhares de graus. Como resultado, fragmentos maiores de rocha e gelo explodem como bolas de fogo; Pedaços menores de 109P/Swift-Tuttle são gradualmente vaporizados e deixam um rastro de luz em seu rastro enquanto atravessam a atmosfera.

Se você espera ter um vislumbre da chuva de meteoros Perseidas por si mesmo, nossos guias para Os melhores telescópios E binóculos Ótimo lugar para começar.

Se você está procurando tirar fotos de meteoros ou meteoros céu noturno Em geral, confira nosso guia sobre Como fotografar uma chuva de meteoros E nós também As melhores câmeras para astrofotografia E As melhores lentes para astrofotografia .

Nota do editor: Se você tirou uma foto da chuva de meteoros Perseidas e gostaria de compartilhá-la com os leitores do Space.com, envie sua(s) foto(s), comentários, nome e localização para spacephotos@space.com.