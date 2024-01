A Marinha iraniana apreende um petroleiro no Golfo de Omã que estava no centro de uma grande crise entre os Estados Unidos e o Irã

DUBAI, Emirados Árabes Unidos – A Marinha iraniana apreendeu quinta-feira um petroleiro no Golfo de Omã, que há apenas alguns meses viu a sua carga de petróleo iraniano ser apreendida pelos Estados Unidos devido a sanções ligadas ao programa nuclear de Teerão, aumentando ainda mais as tensões que varrem o Médio Leste. Hidrovias.

O navio era anteriormente conhecido como Swiss Rajan quando se envolveu em uma disputa de um ano, iniciada em 2021, que acabou levando o Departamento de Justiça dos EUA a obter 1 milhão de barris de petróleo bruto iraniano.

A apreensão também ocorre após semanas de ataques dos rebeldes Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irã, a navios no Mar Vermelho, incluindo a maior barragem de drones e mísseis lançada na terça-feira. As forças lideradas pelos EUA lançaram ataques retaliatórios na sexta-feira.

A televisão estatal iraniana reconheceu a apreensão de petróleo no final da tarde de quinta-feira, horas depois de homens armados terem abordado o local e ligado à apreensão de petróleo anterior. Ela acrescentou que a Marinha iraniana, e não a Guarda Revolucionária paramilitar, realizou a apreensão. A Guarda Revolucionária esteve amplamente envolvida em incidentes anteriores de tensão no mar.

“A apreensão do petroleiro pela Marinha iraniana não constitui um sequestro; Pelo contrário, é um empreendimento legal punível por uma ordem judicial e consistente com o roubo de petróleo iraniano”. Ele acrescentou: “Aderir aos procedimentos legais estabelecidos é a abordagem mais prudente para resolver este assunto”.

O navio São Nicolau foi anteriormente chamado de Suez Rajan e está associado à empresa de navegação grega Empire Navigation. Em comunicado à Associated Press, a Empire Navigation, com sede em Atenas, reconheceu ter perdido contacto com o navio, que tem uma tripulação de 18 filipinos e um cidadão grego.

A empresa disse: “A Empire não tem conhecimento de uma ordem judicial ou de que a Marinha iraniana tenha apreendido o seu navio, e ninguém a contactou ainda”.

As Operações Comerciais Marítimas Britânicas do Exército Britânico, que fornecem alertas aos marinheiros no Oriente Médio, disseram que a apreensão de quinta-feira começou no início da manhã nas águas entre Omã e o Irã, em uma área transitada por navios que entram e saem do Estreito de Ormuz. A estreita foz do Golfo Arábico por onde passa um quinto do petróleo comercializado.

O grupo dirigido pelo Exército britânico descreveu ter recebido um relatório do diretor de segurança do navio sobre ter ouvido “vozes não identificadas ao telefone” junto com o capitão do navio. Ela disse que novos esforços para entrar em contato com o navio não tiveram sucesso e que os homens que embarcaram no navio usavam “uniformes militares pretos e máscaras pretas”.

A empresa de segurança privada Ambrey disse que “quatro a cinco homens armados” abordaram o navio, que teria sido o petroleiro St. Nicholas. Ela acrescentou que os homens cobriram as câmeras de vigilância enquanto subiam.

O petroleiro estava ao largo da cidade de Basra, no Iraque, para carregar petróleo bruto com destino a Aliaga, na Turquia, para a refinaria turca Tupras. Os dados de rastreamento por satélite analisados ​​pela Associated Press mostraram pela última vez que o navio-tanque com bandeira das Ilhas Marshall deu meia-volta e se dirigiu ao porto de Bandar Jask, no Irã.

As atenções começaram a centrar-se no Canal de Suez Rajan em Fevereiro de 2022, quando o grupo United Against Nuclear Iran disse suspeitar que o petroleiro transportava petróleo da ilha iraniana de Kharg, um importante terminal de distribuição de petróleo no Golfo Pérsico. Imagens de satélite e dados de navegação analisados ​​na época pela AP apoiaram esta afirmação.

O navio permaneceu por vários meses no Mar da China Meridional, na costa nordeste de Cingapura, antes de navegar repentinamente para a costa do Texas sem explicação. O navio descarregou sua carga para outro petroleiro em agosto, que liberou seu petróleo em Houston como parte de uma ordem do Departamento de Justiça.

Em Setembro, a Empire Navigation confessou-se culpada de contrabando de petróleo bruto iraniano sancionado e concordou em pagar uma multa de 2,4 milhões de dólares num caso envolvendo o petroleiro.

De Washington, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Vedant Patel, condenou a apreensão do navio pelo Irã.

“O governo iraniano deve libertar imediatamente o navio e a sua tripulação”, disse Patel. “Esta apreensão ilegal de um navio comercial é apenas o mais recente comportamento do Irão – ou permitido pelo Irão – com o objectivo de perturbar o comércio internacional.”

Depois que o navio, na época “Suez Ragan”, se dirigiu para a América, o Irã apreendeu dois petroleiros perto do Estreito de Ormuz, incluindo um que transportava carga para a grande empresa petrolífera americana, Chevron Corp. Em Julho, o comandante-chefe do braço naval do IRGC ameaçou tomar novas medidas. Contra qualquer pessoa que descarregasse a carga do navio Suez Rajan, uma vez que a mídia estatal relacionou as recentes apreensões ao destino da carga.

Desde o colapso do acordo nuclear com o Irão, as águas que rodeiam o estreito têm visto uma série de apreensões de navios pelo Irão, bem como ataques contra navios que a Marinha dos EUA atribuiu a Teerão. O Irão e a Marinha também se envolveram numa série de confrontos tensos na hidrovia, embora a atenção recente se tenha concentrado nos ataques Houthi a navios no Mar Vermelho.

Os Estados Unidos e os seus aliados também apreenderam carregamentos de petróleo iraniano desde 2019 para impor sanções ao programa nuclear da República Islâmica. Isto levou a uma série de ataques no Médio Oriente atribuídos à República Islâmica, bem como à apreensão de navios por forças militares e paramilitares iranianas que ameaçam o transporte marítimo global.

Os Houthis dizem que os seus ataques visam acabar com o sofrimento dos palestinianos na guerra israelita contra o Hamas na Faixa de Gaza. No entanto, os rebeldes têm visado cada vez mais navios com ligações fracas ou inexistentes com Israel.

Enquanto isso, dados de rastreamento por satélite analisados ​​pela Associated Press na quinta-feira mostraram que um navio de carga iraniano suspeito de ser uma plataforma de espionagem no Mar Vermelho havia deixado a hidrovia. Os dados mostraram que Behshad cruzou o Estreito de Bab al-Mandab até o Golfo de Aden.

Behshad está presente no Mar Vermelho desde 2021, ao largo do arquipélago Dahlak da Eritreia. Chegou lá depois que o Irã removeu Saviz, outra base suspeita de espionagem no Mar Vermelho que foi danificada em um ataque que analistas atribuíram a Israel em meio a uma guerra paralela mais ampla de ataques a navios na região.

___

O jornalista da Associated Press, Amir Wahda, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, contribuiu para este relatório.